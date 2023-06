¿Jack Grealish ya terminó la fiesta? Inglaterra espera al futbolista para las eliminatorias a la Euro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista del Manchester City, Jack Grealish ha sido tendencia en los últimos días por su efusiva forma de celebrar el título de la Champions League, pues el mediocampista no había parado desde el sábado en que su equipo se coronó campeón ante el Inter en Estambul. El jugador inglés sorprendió a los fanáticos también por su afición a la bebida y destacaron su capacidad de aguantar.

En diferentes videos subidos a las redes sociales se ha podido observar a Grealish celebrando y bebiendo en diferentes momentos y todavía con el uniforme puesto. También se le observó tomando algunas bebidas alcohólicas y mientras era captado en los traslados del equipo parecía por momentos tambalearse. Ayer el City celebró en Manchester a bordo de un autobús y ni la lluvia pudo apagar los festejos.

Fue durante ese recorrido que el mediocampista de 27 años llegó a declarar sobre lo bien que la había pasado y lo poco que había dormido. “Las últimas 24 horas ha sido el mejor día y noche. Para ser justos, creo que no he dormido nada”, dijo el futbolista inglés que todavía fue captado disfrutando la lluvia y colocarse también un chaleco fluorescente como los que portaban los elementos que resguardaban el recorrido del equipo.

Incluso existe un hilo en redes sociales que recopila cada uno de los momentos de Grealish, quien en su última fotografía fue captado ayudado por uno de sus compañeros. Pronto la fiesta de Jack deberá terminar, pues esta citado con la selección de Inglaterra para disputar la próxima fecha FIFA en donde su equipo encarará los primeros partidos de las eliminatorias para la Eurocopa de Alemania 2024.

Jack Gralish es conocido por sus excesos

No es la primera vez que Grealish aparece disfrutando de la fiesta, pues desde que militaba en Aston Villa eran conocido su gusto por disfrutar de la vida nocturna. Cuando llegó a Manchester City sus hábitos no cambiaron mucho y de vez en cuando sale a divertirse después de cumplir en los partidos. Incluso hay una anécdota en donde Haaland le recomienda no irse de fiesta y la particular respuesta del jugador.

"Tenemos una gran amistad, pero me señala después de un partido y me dice: 'Oye, no te vayas esta noche de fiesta'. Yo le digo que se calle y se vaya a sentarse en su bañera de hielo. Pero así somos. Dos personas diferentes a las que les va bien a su manera", contó en una entrevista hace unos meses en una entrevista a Daily Mail el hoy campeón de Europa a nivel de clubes.

