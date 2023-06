Lionel Messi se descarta para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Copa del Mundo de Qatar 2022 pudo haber sido la última edición con Lionel Messi, pues el delantero argentino reveló que no considera formar parte de la Selección de Argentina que participe en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Al menos así lo piensa de momento el futbolista que acaba de firmar por el inter de Miami en la Major League Soccer (MLS).

En una entrevista con la televisión de China, Messi descartó la posibilidad de jugar el próximo Mundial, pese a que todavía podría estar en activo para el 2026. Y aunque parece una decisión definitiva el astro argentino dijo que ira analizando como se va dando su carrera para determinar si asistiría o no a una nueva Copa del Mundo con lo que en dado caso sumaría la sexta en su carrera.

"Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", dijo Leo Messi en una entrevista con el medio chino Titan Sports. El delantero del Inter de Miami se encuentra en el país asiático convocado por la selección de Argentina que se encuentra de gira donde jugará dos partidos amistosos. Primero en Beijing ante Australia.

Créditos: Twitter @Argentina

Después jugará contra Indonesia en Yakarta y con ello pone fin a sus partidos amistosos, pues su siguiente compromiso será en el inicio de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) rumbo al Mundial de 2026. El vigente campeón del mundo comenzará personalmente una nueva etapa en su carrera en los próximos meses a nivel de clubes, pues jugará en el Inter de Miami.

Lionel Messi informó de su decisión de jugar en el Inter de Miami de la Major League Soccer a partir de este verano, luego de que no pudo concretarse su llegada al Barcelona y descartar las otras ofertas que tenía como la del Al Hilal y un equipo europeo del cual no reveló su nombre. El propio futbolista confirmó a través de una entrevista con medios catalanes que tomó la decisión de jugar en Estados Unidos.

"Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacerlas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad", reconoció Messi en entrevista para el diario Sport donde confirmó su llegada a la MLS a partir de este próximo verano.

Fuente: Tribuna