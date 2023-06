México Sub 23 alcanza a clasificar en el Torneo Maurice Revello; este es su rival y el día del partido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Sub 23 perdió ante Australia en su último partido de la Fase de Grupos del torneo Maurice Revello, por lo que tenía que esperar a la resolución del Grupo C para conocer si podía avanzar. Finalmente una combinación de resultados favorecedora los colocó entre los cuatro equipos semifinalistas del reconocido torneo juvenil que se disputa en Francia y ya conoce a su próximo rival.

México Sub 23 avanza como el mejor segundo lugar del torneo al sumar seis puntos en el Grupo B y una buena diferencia de goles, también gracias a la derrota de Japón ante Costa de Marfil en la última jornada, la única selección que podía arrebatarle el puesto y acompañará a Francia, Panamá y Australia como los mejores cuatro de la edición 2023 en busca del título. No obstante, el Tri no tendrá una eliminatoria fácil.

¿Contra quién jugará México y cuándo es el partido?

La Selección Mexicana se enfrentará al combinado de Francia en las Semifinales del antes llamado Esperanzas de Toulon. El partido tendrá lugar el próximo viernes 16 de junio a las 10:00 horas, tiempo del centro de México (09:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de ESPN y en streaming por Star Plus. Mientras que en el otro partido, Australia se enfrentará a Panamá.

Créditos: Twitter @TournoiMRevello

Fuente: Tribuna