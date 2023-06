Nikola Jokic: De crecer en la Guerra de los Balcanes a ser campeón de la NBA por primera vez con Denver

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nikola Jokic nació en Sombor, en la antigua Yugoslavia y hoy parte de Serbia, en 1995, justo en medio de uno de los conflictos más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial en la conocida Guerra de los Balcanes que culminó con la independencia de varios países del este. Como muchos niños de su generación, la hoy estrella de los Nuggets aprendió a vivir bajo el hostil ambiente aunque le quearon oscuros recuerdos.

“Recuerdo las sirenas, los refugios antibombas, las luces siempre apagadas... Vivíamos prácticamente en la oscuridad. Incluso a las nueve de la mañana todo estaba apagado. Yo no podía salir solo, mi madre no me dejaba si no me acompañaban mis hermanos”, contó hace unos años en una entrevista para el portal Bleacher Report. Por lo demás Nikola hizo una vida normal, iba a la escuela y tuvo sus primeros acercamientos con el deporte.

Al principio probó en el futbol y también en el waterpolo, antes de dar sus primeros pasos en el basquetbol junto a sus hermanos quienes destacaban más como atletas, en tanto que él se definía más como una niño tranquilo al que le gustaba el estudio y le atraía poco el esfuerzo físico. Tampoco imaginaba una vida bajo los reflectores, pues su ideal era una vida tranquila en el campo y trabajar en un establo. “Si no fuera basquetbolista, sería un chico de establo”, admitió una vez.

Créditos: Twitter @NBAMEX

Pero el destino lo acercó al basquetbol, aunque él aseguraba que no le gustaba mucho e incluso se lamentaba cuando debía entrenar. “Yo jugaba de pivote, pero me gustaba ser base, picar la pelota y crear jugadas, aunque sin moverme mucho. No me gustaba exigirme e incluso solía llorar cada vez que tenía que ir a entrenar. Mi padre tenía que convencerme constantemente", contó Jokic en palabras citadas por Infobae.

Estaba dormido cuando fue elegido en el Draft de la NBA

Aún cuando no le atrajera mucho el deporte en un principio, el talento de Jokic salía a relucir cada vez que entraba en la duela y para los reclutadores no pasó desapercibido. Fue ascendiendo en en los mejores equipos de su país sorprendiendo en la liga serbia y Adriática, así como en la selección nacional por lo que a sus 19 años formó parte del Draft de la NBA aunque al parecer sin muchas esperanzas de ser elegido, pues el día de su elección dormía tranquilo en casa.

El 26 de junio de 2014, Denver seleccionó a Jokic en el pick 41 de la segunda ronda, el mismo año en que fueron elegidos Embiid o Zach Lavine. La noticia se la dio su hermano quien lo despertó emocionado desde Estados Unidos. Desde ese momento comenzó su carrera en la mejor liga del mundo, la que todavía no creía tanto en él al considerarlo fuera de forma, pero al que le bastaron pocos juegos para convertirse en titular hasta ser determinante en el primer título de Nuggets en la historia.

Fuente: Tribuna