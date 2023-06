Así será el nuevo VAR en la Liga MX que lo asemejan al sistema utilizado en la NFL y Premier League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El video arbitraje (VAR) llegó a revolucionar el futbol mundial, pues con su intervención se ha mejorado en gran medida la evaluación de las jugadas y por lo tanto ha derivado en marcas más justas. Su implementación en Mundiales pronto lo llevó a las ligas nacionales, quienes cada una lo ha aplicado a su manera y en muchos casos le han hecho falta algunas mejoras importantes para su funcionamiento.

En este sentido también podría mejorar pronto en la Liga MX, donde también se ha aplicado a su manera y donde Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje, prometió que habrá mejoras importantes a partir de la temporada siguiente en el Apertura 2023 y uno de estos cambios tiene que ver con la posibilidad de tener un VAR centralizado con lo que se eliminarían las camionetas que hasta ahora tenían que desplazar a los estadios.

De esta manera, ahora se tendrá una sola sede del VAR, la cual estará en la sede de la Federación mexicana de Futbol (FMF) en la ciudad de Toluca. “México es uno de los diez países certificados y que pueden certificar a algunas federaciones para ser VAR. Lo único que nos costaba trabajo es que no teníamos un VAR centralizado, es decir, que se hiciera todo el trabajo desde una sola sede", mencionó a los medios Archundia.

"Hoy con el presidente Juan Carlos Rodríguez, la idea que él tiene es centralizarlo a partir de este torneo o principios del otro. Se tienen que hacer una serie de estudios, pero lo tendremos aquí en Toluca”, agregó el presidente de la Comisión de Árbitros. Este sistema de VAR centralizado se utiliza en ligas como la Premier League de Inglaterra y también en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

VAR al estilo de la NFL

Es de hecho, Estados Unidos, uno de los pioneros en el sistema de video arbitraje en sus deportes, como ocurre en la National Football League (NFL). Uno de los aspectos que más destacan es que sus árbitros comunican mediante los altavoces del estadio su decisión tras revisar la jugada. En este sentido este sería uno de los cambios también, algo que a nivel internacional ya se probó en el futbol.

Fue en el Mundial Sub 20 de Argentina, donde por primera vez los árbitros informaron de esta manera sobre sus decisiones y en México no descartan implementarlo. “Ya se han escuchado en algunos otros países, sólo esperamos la autorización de FIFA. No tenemos ningún problema en darlos a conocer, porque sólo se habla de cuestiones técnicas”, dijo Archundia sobre la posibilidad de agregar esto.

