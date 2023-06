Eugenio Pizzuto y los otros futbolistas mexicanos que ha repatriado Tigres en diferentes épocas

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Luego de varios rumores, Tigres hizo oficial la llegada del mediocampista mexicano Eugenio Pizzuto como uno de sus refuerzos para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Fue a través de sus redes sociales y con un video corto en el que anunciaron la incorporación del jugador que hasta hace poco formaba parte del Sporting Braga B de Portugal y ahora pone fin a su aventura europea para regresar a México.

Tigres será el segundo equipo en México para Pizzuto, luego de vestir en sus inicios la playera del Pachuca, de donde es canterano. Tras sus buenas actuaciones durante un Mundial Sub 17 llamó la atención de visores europeos que finalmente lo llevaron al Lille de Francia donde no logró consolidarse y fue llevado al equipo B donde tampoco tuvo mucha actividad. Así pasó al Sporting de Braga B donde usualmente era suplente o no era convocado.

Ahora en Tigres buscará una segunda oportunidad para tratar de recuperar el nivel que mostró en las categorías menores de la Selección Mexicana. Cabe recordar que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha destacado en los últimos años por repatriar a los futbolistas mexicanos que militaron en Europa, pues antes de este nuevo refuerzo lo hicieron con Diego Lainez, quien no tenía mucha actividad en el mismo equipo portugués y tampoco en el Betis.

Antes también hubo otros como es el caso del defensa Diego Reyes, quien llegó al equipo procedente del Fenerbahce de Turquía y que llegó a tomar la titularidad en el conjunto regiomontano, tras varias temporadas en el Viejo Continente. Lo mismo ocurrió con otro zaguero, Carlos Salcedo, a quien repatriaron luego de su paso por el Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga alemana. Pero más atrás en el tiempo hay varios ejemplos.

Luego de su paso por clubes como Rayo Vallecano y Villarreal, Javier Aquino regresó a México gracias a los Tigres con quienes disputó algunas temporadas. El defensa Carlos Salcido, quien tuvo un paso destacado en PSV Eindhoven y Fulham de Inglaterra regresó a México todavía en buen nivel para militar en el equipo regiomontano. El delantero Omar Bravo fue otros de los jugadores que tomaron a Tigres como su camino de regreso.

Después de un mal paso en el Deportivo La Coruña de España, regresó al cuadro de la UANL donde tampoco pudo consolidarse. Antes de él, hubo otro atacante, Francisco 'Kikín' Fonseca, quien tras un paso regular en el Benfica de Portugal, volvió a México de la mano de los Tigres donde estuvo tres años y en total anotó 16 goles.

Fuente: Tribuna