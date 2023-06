Expeleador de la UFC ventila malos tratos de la empresa: "Cuando miro atrás, era como una cárcel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La empresa estadounidense de artes marciales mixtas (MMA), Ultimate Fighting Championship (UFC) es la más grande y representativa de este deporte. Siempre suele tener a los mejores peleadores y sus funciones han dejado batallas memorables. Es ahí donde México presume a tres campeones, pero al parecer es un lugar que también tiene algunos detalles que no son tan buenos.

El peleador Corey Anderson, quien formó parte de la UFC, expuso algunas de las situaciones que le disgustaron cuando formó parte de la empresa y que le hicieron salir de ella por lo que consideró malos tratos hacia los peladores. El estadounidense, incluso señaló que estar en la empresa dirigida por Dana White era como estar en una cárcel, por lo que agradeció haber salido de ahí para encontrar nuevas metas profesionales.

“Cuando miro hacia atrás, era como una cárcel allí”, comenzó a contar Anderson en entrevista para MMANews. “'Compañero de celda, número, ¿cuál es tu número?' Te conocen por un número, no por un nombre. Saben tu nombre, pero a menos que seas Conor McGregor, Jon Jones o alguien así a ellos no le importarás”, señaló el peleador revelando que los tratos a los peleadores eran diferentes y según su fama en la empresa.

Ahora Anderson forma parte de la empresa Bellator, donde le ha ido mejor. Se desempeña en la divisón semipesada y apenas llegó comenzó con tres victorias seguidas, ahora se prepara para enfrentar a Phil Davis como parte de la función 297. De su nueva empresa destaca el trato que contrasta con la UFC donde menciona que los peleadores son respetados sin importar si son estrellas o apenas van comenzando.

“En cuanto a Bellator, los he visto cómo tratan a un chico con dos peleas profesionales en una cartelera, y los tratan de la misma manera que me trataron a mí cuando peleé por el título… todos reciben el mismo trato. No importa quién seas, si estás vendiendo boletos, evento principal, eres una persona. Te tratarán como quien eres y todo se manejará bien durante la semana de la pelea”, compartió el atleta.

Pero el caso de Anderson no ha sido el único, también el peleador Francis Ngannou tuvo sus diferencias e incluso llegó a discutir con White en Twitter, luego de que el presidente de UFC acusara al camerunés de haber querido más dinero por menos competencias a lo que le respondió Francis contradiciendo esos dichos y además mencionó que no tuvo más peleas porque quisieron congelarlo en la empresa.

