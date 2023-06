"No me arrepiento de lo que dije": Ana Gabriela Guevara arremete de nuevo contra nadadoras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 15 de junio, el presiente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió a los atletas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, por lo cual se encargó de abanderarlos y claro, desearles suerte en este evento; sin embargo, la atención la atrajo la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, quien abordó la polémica que tuvo en el pasado con la Selección Mexicana de Nado Sincronizado.

Luego del evento protocolario, la exvelocista mexicana fue cuestionada por la prensa sobre falta de apoyo que las atletas denunciaron, las cuales han tenido que valerse de a venta de artículos deportivos y hasta del patrocinio de varias fundaciones, suceso que llevó a la funcionaria a resaltar que las atletas eran deudoras y por ello, ya no recibirían ningún tipo de apoyo, tanto que hasta les sugirió vender artículos de marcas como Avón o 'calzones', como se refirió a los trajes de baño que sí lanzaron a la venta.

La postura de la titular de Conade fue motivo para que este jueves expresara que no sentía ningún tipo de arrepentimiento por lo que había dicho en el pasado, no obstante dejó claro que no lo había hecho con el fin de ofender a nadie y tampoco hacerlo con un semblante despectivo, postura que no le funcionó pues fue atacada en redes sociales e incluso, se insistió de nueva cuenta en quitarla del cargo y en su lugar, poner a alguien que sí diera apoyos a los deportistas.

Número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo", dijo.

Tras su postura, Ana Gabriela Guevara resaltó que cuando fue deportista y tuvo la oportunidad de representa a México en el mundo, también se valió de varios medios para recaudar fondos; sin embargo, insistió en que la postura de las denominadas 'sirenas mexicanas' es más en el aspecto de ser chantajista y caer en la mentira, pues basta decir que las ha señalado por no haber trasparentado los recursos que recibieron en el pasado y por los cuales también las tildó de deudoras.

Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira".

Con el fin de aclarar su postura, la exvelocista originaria de Sonora resalto que únicamente las atletas de nado sincronizado, ha recibido por parte del Gobierno de México un apoyo por 12 millones de pesos. "Es muy subjetivo y no es correcto la forma en la que se dieron las cosas", todo bajo el hecho de insistir en que desde su arribo a la dependencia ha hecho todo lo posible por ayudar al deporte en México, tanto que de no haber sido así, muchos atletas no seguirían compitiendo como ahora lo harán los que representaran al país en El Salvador.

“Si fuera yo inquisidora, muchos de los que están aquí ya no estarían", se defendió.

A modo de remate y con el fin de dar por concluido el tema de las nadadoras mexicanas, Guevara destacó que cabe la posibilidad de cambiarle el nombre a la Ciudad Deportiva ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México por el del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y hacer a un lado el suyo, ya que dijo, su ego esta "muy satisfecho" y por ello, sería mejor considérale al pugilista quien es otra de las figuras trascendentes en el deporte mexicano.

