Que siempre no: Kylian Mbappé sí se quedaría en el PSG; afirma que por ahora es "la única opción"

Comparta este artículo

París, Francia.- La polémica en torno a la presunta salida del jugador Kylian Mbappé del París Saint-German (PSG) y su posible fichaje con el Real Madrid se volvió desde hace unos días en un tema relevante, el cual no fue ignorado durante la conferencia de prensa que el astro francés ofreció este día en conjunto con Didier Deschamps, director de la Selección Nacional de dicho país europeo de cara al encuentro se llevará a cabo el viernes 16 de junio ante la escuadra de Gibraltar.

En punto de las 18:00 horas, tiempo local de París, ambos personajes del balompié se dieron cita con medios de comunicación locales e internacionales para escuchar lo que ambos tenían de decir sobre este relevante encuentro. Mbappé quien se sabe, quedó como subcampeón durante el Mundial de Qatar 2022, fue cuestionado sobre su posible salida del cuadro parisino, algo por lo que de manera tajante resaltó que en ocasiones anteriores ya lo había respondido pero pese a ello, dijo que se quedaría en el equipo ya que lo consideraba como la única opción.

Ya he respondido a eso, mi objetivo es seguir, es mi única opción por ahora. Y espero a partir de ahora preguntas sobre el partido de mi selección que además soy el capitán", dijo.

Horas antes de esta conferencia de prensa, Rodrygo Goes, jugador de origen brasileño, dijo a la prensa que para la escuadra merengue sería un buen movimiento tener al francés más con la salida de Benzema, por lo que no ocultó su emoción por la posibilidad de poder verlo llegar a España y además saltar al capo de juego con el que dijo, es uno de los mejores del mundo. "Del 1 al 10, me ilusiona diez porque es un fenómeno, es uno de los mejores jugadores del mundo y sabemos que ahora mismo necesitamos un jugador ahí en esa posición en la que a él le gusta jugar, entonces a mi me da mucha emoción que llegue", resaltó.

Foto: Twitter

Sin embargo, el mensaje a medios de Mbappé de este jueves 14 de junio, se enfocó en responde cuestionamientos en torno al encuentro ante Gibraltar más porque aseguró que él piensa en los Juegos Olímpicos, evento que calificó como un sueño aunque dejó claro que en lo que a él respetaba, no forzaría su participación con su club ya que esto no corresponde a un encuentro de la FIFA e incluso se sabe, estos juegos están reservados para jugadores de 23 años o menos y el capital del PSG cumpliría 25 durante la realización de los mismos.

Si puedo participar, será con mucho gusto, pero si no tengo esta posibilidad, lástima".

Bajo esa tónica, se recordó que la Federación Francesa de Fútbol se ha enfocado en hacer la participación de Mbappé en los Juegos Olímpicos del 2024 en una prioridad; sin embargo, se interpone que para dicho año el contrato del astro del balompié finalizaría, al tiempo que se recordó que en 2021 muchos clubes bloquearon la participación de sus jugadores en Tokio 2021 llevando a que la escuadra quedara eliminada de la fase de grupos.

Intervención de Macron

Sobre su permanencia en el PSG, Mbappé fue cuestionado ser si en verdad ha habido intervención de parte del presiente de Francia, Emmanuel Macron para que siga con el equipo, situación por la que dijo, esto no ha influenciado en su carrera aunque sí dejó claro que el mandatario ha externado su deseo porque este siga en el club, Tras responder, insistió en que en la actualidad su objetivo estaba en el juego del viernes y con ello, poder ayudar al equipo a salir con la victoria. "Eso es lo que me importa ahora".

Kylian representa mucho, alguien le habrá preguntado. La respuesta más importante es la de Kylian", dijo Deschamps ante la presunta intervención de Macron.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna