La Selección Mexicana Sub 23 derrota Francia Sub 21 y avanza a la Final del torneo Maurice Revello

Comparta este artículo

Salon de Provence, Francia.- La Selección Mexicana Sub 23 empató 2-2 ante Francia Sub 21 en la semifinales del torneo juvenil Maurice Revello y después se impuso 4-3 en la tanda de penaltis con lo que concretó su pase a la Final del torneo en donde buscará ganar su segundo título en la historia. El equipo mexicano se medirá en el último encuentro ante el combinado de Panamá, mientras que los franceses jugarán el juego por el tercer puesto.

México empezó bien el partido y fue el equipo que abrió el marcador al minuto 30 con un gol de Ángel Robles quien recibió un pase de Montaño, justo detrás del mediocampo y se enfiló a la portería superando a su marcador y aprovechando el descuido de la zaga francesa que no alcanzó a llegar para detenerlo por lo que al entrar al área definió cruzado ante la salida del portero y adelantó así a su equipo.

Créditos: Twitter @TournoiMRevello

Pero Francia reaccionó antes del descanso y al 39', Eliesse Ben Seghir finalizó una jugada que comenzó desde el centro cuando cedió a uno de sus compañeros quien abrió a la derecha y mandó al centro del área donde el extremo apareció para mandar al fondo de las redes. Pero el Tri juvenil no lucía inferior a los franceses y apenas regresaron del descanso cuando recuperaron la ventaja, esta vez al aprovechar un tiro de esquina.

Robles mandó el centro al área donde Ulises García remató de primera el balón y mandó al fondo de la portería. Pero el equipo mexicano se vio alcanzado al 52 gracias a un penalti que cobró muy bien el delantero Mathys Tel quien sorprendió al portero mexicano con un remate a su derecha. El juego se volvió igualado desde entonces y ninguno de los dos equipos pudo anotar el tanto del triunfo durante el tiempo regular.

Todo se definió en los penaltis y ahí el nerviosismo fue mayor para equipo Sub 21 francés. Luca Martínez Dupuy inició la tanda por México y no falló. En cambio Jeremy Jacquet falló frente al portero mexicano y después Ramón Juárez hizo efectivo el segundo tanto del tricolor. Ben Seghir anotó en su turno y Uziel García no decepcionó con un cobro seguro y potente. Llegó el turno para Marcelo Flores, quien voló la pelota.

El falló fue aprovechado por Aiki para acercar a Francia y Housni con un tiro muy lento logró anotar el empate en la tanda. Pero el mexicano Jonathan Pérez cobró de gran forma su tiro y dejo cerca la posibilidad de la victoria que finalmente se consumó luego de que Andrea Dacourt estrelló su remate en el travesaño que definió la clasificación de México al partido por el título, el cual buscará por segunda ocasión.

Fuente: Tribuna