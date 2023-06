Shakira hace fuertes revelaciones sobre la relación entre Gerard Piqué y Pep Guardiola en Barcelona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El hoy entrenador del Manchester City, ganador de la Champions League, Pep Guardiola comenzó su carrera como en el Barcelona, a quien comenzó a dirigir desde sus categorías inferiores como el Barcelona B, hasta llegar a tener bajo su mando el primer equipo. Fue entonces que hizo un equipo de época que fue considerado como el más fuerte de Europa e impuso un estilo de juego.

Sus primeros y mejores éxitos en el futbol como entrenador comenzaron ahí en el club blaugrana, mismo en donde coincidió con Gerard Piqué quien llegó en el 2008 procedente del futbol inglés. En apariencia todo iba bien en ese equipo que sería multi campeón, pero al parecer la relación entre Pep y el defensa español no era la que se pensaba y al parecer no podían soportarse en el vestidor blaugrana.

Esa mala relación fue una de las revelaciones de la cantante Shakira, quien habló de ello durante sus declaraciones a las autoridades por posible fraude fiscal, mismas a las que tuvo acceso el diario El País, quien las compartió en su portal. Y ahí fue donde señaló que el defensa sufría por estar en el equipo junto al técnico español que incluso hizo llegar a pensar que alguno de los dos tendría que salir del equipo.

Créditos: Twitter @FCBarcelona_es

“Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’, era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”, dijo la cantante colombiana en una parte de su comparecencia. También reveló que con Luis Enrique las cosas no comenzaron bien, pues en principio el técnico no contaba con él aunque al final no pasó nada, pero aseguró que no tendría problema de haberse mudado.

"No me habría importado irme a vivir a la ciudad del equipo que él hubiera elegido", dijo Shakira sobre la posibilidad de que cambiaran de país si es que no se hubiera quedado en Barcelona. Por otra parte, compartió que una de las causas de su ruptura en la relación fue el estilo de vida que ambos llevaban por sus respectivos trabajos, pues mientras ella debía salir de gira, él se quedaba en la ciudad para cumplir sus compromisos con el club.

"Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario", mencionó la colombiana, quien junto al exfutbolista han estado en el centro de atención de la opinión pública desde que se supo del fin de su relación y los motivos por los que ocurrió.

Fuente: Tribuna