Sindicato de jugadores de la NBA cree que sanción a Ja Morant de 25 partidos de suspensión es excesiva

Ciudad de México.- La National Basketball Association (NBA) decidió tomar fuertes medidas en el caso del jugador Ja Morant por lo que no dudó en imponer un castigo de 25 partidos de suspensión a la estrella de los Memphis Grizzlies, luego de que fue exhibido portando un arma de fuego durante una transmisión en vivo en las redes sociales, de modo que se perderá gran parte de la temporada 2023-2024 de la liga.

En un video compartido ampliamente en redes sociales se puede observar un aparte de una transmisión en vivo que se realizó en Instagram por parte de un amigo del basquetbolista y en donde se observa a ambos en un automóvil. Morant se encuentra en el asiento del pasajero y en un momento se le ve brevemente mostrando una pistola. Tras esto el contenido se volvió viral y llegó hasta el equipo de Memphis y la NBA.

"La decisión de Ja Morant de, otra vez, enseñar un arma de fuego en redes sociales es alarmante y desconcertante dada su conducta similar en marzo, cuando ya fue suspendido. El potencial para que gente joven emule la conducta de Ja Morant es particularmente preocupante. Creemos que esta sanción es apropiada y que deja claro que las conductas irresponsables con armas no van a ser permitidas. Ja necesita tomarse un tiempo fuera para reflexionar", mencionó la NBA en un comunicado.

Además, el jugador deberá completar un programa que lo ayude a comprender su conducta que consideraron destructiva. Por su parte, Ja Morant se mostró arrepentido por lo ocurrido y ofreció disculpas y explicaciones. "Quiero pedir perdón a la NBA, a los Grizzlies, a mis compañeros y la ciudad de Memphis, a Adam Silver y también a Zach Kleiman y Robert Pera. Lo siento. A los niños que me miran como un modelo a seguir, perdón por fallarles como ejemplo", mencionó.

"Prometo que lo voy a hacer mejor. A mis patrocinadores, seré un mejor embajador para vuestras marcas. Voy a continuar trabajando este tiempo en mi salud mental y en mis decisiones”, agregó Morant quien no pudo evitar el fuerte castigo, mismo que ha sido criticado desde la National Basketball Players Association (NBPA), el sindicato de jugadores de la liga estadounidense que lo consideraron como excesivo.

"En cuanto a la disciplina impuesta, que lo mantiene fuera de la cancha hasta diciembre y requiere que se cumplan algunas condiciones no establecidas antes de que pueda regresar, creemos que es excesiva e inapropiada por varias razones, incluidos los hechos involucrados en este incidente en particular, y que no es justo ni consistente con la disciplina pasada en nuestra liga. Exploraremos con Ja todas las opciones y los próximos pasos”, señalaron.

Fuente: Tribuna