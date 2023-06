¿Cuántas veces ha ganado México el torneo Maurice Revello y qué país es el que tiene más títulos?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Sub 23 ha sido un invitado habitual en el torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulon y que es considerado como el torneo amistoso más importante en el futbol juvenil. Por sus canchas pasaron futbolistas importantes de la categoría y varias selecciones han brillado a lo largo de sus 49 ediciones, pero ¿cuál es la mejor participación mexicana?

Para encontrar el mejor resultado de México en este torneo hay que remontarse a unos cuantos años atrás, pues en la edición del 2012, la selección tricolor se proclamó campeona por primera y única vez hasta el momento, luego de imponerse a Turquía por 3-0. Ese torneo sirvió de preparación para su participación en el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde se llevaron la medalla de oro.

Ese año México tuvo un campeón de goleo, ya que Marco Fabián anotó siete tantos que le dieron el título individual. Al año siguiente el Tri repitió con un representante en esa estadística con José Abella y sus tres tantos. Mientras que en 2018, Eduardo Aguirre destacó con siete anotaciones. Este domingo, México buscará sumar su segundo título en este torneo que se disputa en Francia y donde tendrá como rival a Panamá.

¿Qué selección es la más ganadora del torneo Maurice Revello?

En el torneo Maurice Revello la selección más ganadora es la local Francia, que suma 13 títulos en 42 participaciones, aunque en las últimas ediciones no han participado con sus mejores equipos. Le siguen Brasil con nueve campeonatos en 16 participaciones. Inglaterra ocupa el tercer puesto con siete campeonatos en 21 participaciones. Portugal y Colombia tienen tres cada uno, mientras que Bulgaria y Argentina tienen dos.

Italia, Costa de Marfil la Unión Soviética, Hungría, Chile, Yugoslavia y Checoslovaquia acompañan a México como los combinados que lo han ganado una vez en su historia. Por este torneo han pasado destacados jugadores como Rui Costa, Hugo Lloris, Thierry Henry, Nuno Gomes, Alan Shearer o Juan Román Riquelme. Este año dos equipos de la Concacaf disputarán la final del torneo en un hecho inédito.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Selección del Mediterráneo vs México Sub 23?

La Selección Mexicana Sub 23 se enfrentará a Panamá Sub 23 en el Estadio Marcel Roustan en el partido de la Final del torneo Maurice Revello, este encuentro se disputará este domingo 18 de junio a las 10:00 horas, tiempo del centro de México (09:00 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir en vivo a través de la señal de paga de ESPN y en la plataforma de streaming de pago Star Plus.

