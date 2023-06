Selección Mexicana: Jugadores rompen el silencio tras derrota con EU y dicen sentirse avergonzados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la dolorosa derrota ante Estados Unidos en la Liga de Naciones de Concacaf, los seleccionados mexicanos rompieron el silencio para despejar los diversos rumores en torneo al equipo como la posibilidad de abandonar la concentración, así como para expresar disculpas debido al mal partido. Otros más aprovecharon para pedir nuevamente el apoyo de los aficionados.

En los últimos días surgieron rumores entre la prensa nacional sobre la posibilidad de que la situación en la Selección Mexicana era tan mala que algunos jugadores habrían pedido salir de la concentración y regresar a sus equipos por lo que no disputarían la Copa Oro, por lo que algunos jugadores salieron a despejar los rumores. El portero Ángel Malagón fue uno de los que mencionó este tema, el cual calificó como un absurdo.

"La verdad se me hace un tema absurdo (abandonar la concentración) porque no hay nada de eso, se escuchó dentro del grupo y dices 'de dónde sacan tantas cosas’, creeme que nosotros estamos más unidos que nunca junto al cuerpo técnico, estamos en busca de revertir esta mala situación, pero creeme que eso ha sido algo muy absurdo", declaró el también portero de América y quien apunta a ser el segundo arquero en el torneo de verano.

Otros jugadores como Edson Álvarez aprovecharon para pedir nuevamente el apoyo de la afición. El defensa argumentó que ahora existe un cambio generacional que los aficionados habían exigido, pero lamentó que no se tiene la suficiente paciencia para dejar avanzar el proceso. También lamentó que no hay comprensión. "Muchas veces exigíamos un cambio generacional tanto ustedes (prensa) como la afición y aquí lo tienen, se está haciendo.

"Pero de su lado no hay paciencia, ni compresión. Sabemos que los que rendimos dentro somos nosotros, estamos pensando más allá que un simple torneo", declaró el defensa. Otro de los jugadores señalados en el partido contra Estados Unidos fue César Montes, quien se fue expulsado luego de la falta sobre Balogun, motivo por el que pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados.

"Primero la frustración del partido me llevó a canalizarla de la peor manera, estoy arrepentido. Primero quiero pedir disculpas a mis compañeros, no era el momento de dejarlos de esa manera y después al equipo rival y a la afición. Somos futbolistas y estamos expuestos a muchas cosas, somos un ejemplo para los niños que nos ven, no lo fui en ese momento dentro del terreno de juego", declaró Montes.

Fuente. Tribuna