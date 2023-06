¿Afición abandona a la Selección Mexicana? Boletos para partido por el tercer lugar tienen poca demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La humillante derrota contra Estados Unidos en las Semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf habría tenido un efecto negativo entre los aficionados mexicanos, algo inusual entre los seguidores de la Selección Mexicana en el país norteamericano ya que suelen ser muy fieles al equipo y llenar los estadios en donde se presentas; sin embargo, ahora esto no sería así y los habrían abandonado.

México enfrenta a Panamá en partido por el tercer lugar del torneo de la Concacaf que disputa su segunda edición, pero a diferencia de otras ocasiones, los boletos no se han vendido como se esperaba, también han reducido su precio, así lo informó el reportero de TUDN Gibran Araige. Este abandono sería una muestra de descontento de los aficionados mexicanos que ya desde el partido contra Estados Unidos comenzaron a darle la espalda.

En los lapsos finales del ese encuentro se pudo apreciar como abandonaban las gradas antes del final del juego, además de que mostraron su descontento con el 'grito prohibido' por la FIFA. En videos publicados en redes sociales se pudo apreciar también diversos reclamos al palco de los directivos y también rumbo a los vestidores donde los dirigentes fueron encarados por otros seguidores que se escuchaban molestos.

Otro efecto negativo que trajo la eliminación de México para las taquillas del torneo, es que la Final entre Estados Unidos y Canadá tampoco tiene la demanda esperada y todo indicaría que no se llenará el juego por el título. México suele ser el imán para los partidos de futbol en el país norteamericano y al no estar en el último encuentro no habría el suficiente interés por parte de los fans del equipo local y el canadiense.

Hora y dónde ver México vs Panamá

La Selección Mexicana se enfrentará a Panamá en el Estadio Allegiant en el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf, este encuentro se disputará este domingo 18 de junio a las 16:00 horas, tiempo del centro de México (15:00 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir en vivo a través de la señal de televisión abierta de TV Azteca en su canal 7 y Televisa en su canal 2, además de la señal de paga de TUDN y en la plataforma de streaming de VIX Plus.

Para este partido la alineación de México sufriría un cambio radical y esta sería la formación probable: Guillermo Ochoa; Victor Guzmán, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez; Orbelin Pineda, Luis Chávez y Luis Romo; Uriel Antuna y Santiago Giménez. DT. Diego Cocca. En tanto que Panamá formaría con: Mosquera; Cummings, Escobar, Andrade; Murillo, Blackman, Godoy, Carrasquilla; Bárcenas, Díaz y Waterman

