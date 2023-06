Max Verstappen iguala a Ayrton Senna en 41 victorias en la F1; ¿qué otro piloto sigue en la lista?

Comparta este artículo

Montreal, Canadá.- El triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá le dio a Red Bull su victoria cien en la Fórmula 1, pero individualmente, al neerlandés le significó ganar su carrera número 41, cifra con la que alcanzó a la leyenda brasileña del automovilismo, Ayrton Senna y que lo acerca a otras destacadas figuras de este deporte y a las que podría alcanzar en breve si es que su desempeño de mantiene.

En este sentido, el siguiente piloto en la lista sería Alain Proust, quien durante su carrera logró 51 victorias en la Fórmula 1 por lo que Vestappen se coloca a diez triunfos de alcanzarlo, un hito que podría conseguir en esta misma temporada. Un poco más arriba está Sebastian Vettel quien contabilizó 53 carreras ganadas y ya más lejos en esta estadística se encuentran Michael Schumacher con 91 y Lewis Hamilton con 103.

Luego de su triunfo y al ser cuestionado sobre este logro personal, Verstappen consideró injusto comparar generaciones, pero aceptó sentirse orgulloso luego de haberlo conseguido, pues son más triunfos de los que alguna vez, dijo, pudo imaginar. También se mostró motivado por la posibilidad de seguir aumentando esa cifra y con el buen paso que tiene es posible que siga escalando posiciones en ese rubro.

Créditos: Twitter @F1

"Odio comparar generaciones distintas. De mi parte, lo único que puedo decir es que desde niño, manejando un kart, soñaba con ser piloto de Fórmula 1. Nunca me imaginé ganar 41 carreras. Y desde luego eso me hace sentir orgullos. Espero que no paremos. Ojalá sigamos ganando más carreras”, dijo el piloto neerlandés en declaraciones recogidas por la agencia AP, luego de su importante triunfo en Montreal.

Respecto al logro del equipo austriaco, también se mostró feliz por haber alcanzado el centenar de carreras ganadas. "Es increíble conseguir aquí la victoria número 100 del equipo. Por mi parte, yo nunca esperé estar en estos números, así que tenemos que seguir disfrutando y trabajando duro. Pero este es un gran día para nosotros", comentó Max citado por AFP, quien lidera la clasificación mundial por una buena cantidad de puntos de ventaja respecto al mexicano Sergio Pérez.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 hará una pausa la próxima semana y regresará este 2 de julio por lo que el mexicano Sergio Pérez y Max Verstappen volverán a la pista para el Gran Premio de Austria que será el noveno GP de la temporada 2023 de la F1 y se correrá en la pista Red Bull Ring. La carrera está pactada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna