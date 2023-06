Se le caen los rivales a 'Canelo' Álvarez, Badou Jack descarta pelear con el tapatío por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez sigue teniendo problemas para encontrar a su siguiente rival para el mes de septiembre. Badou Jack parecía que sería el oponente del mexicano, incluso su pelea ya estaba acordada en un 90 por ciento, según un empresario árabe, pero el problema que impedía cerrar el trato al cien por ciento perduró y una vez más se le cayó el posible retador al tapatío.

El campeón de Peso Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Badou Jack, confirmó que no peleará contra 'Canelo' Álvarez, pues no hubo acuerdo en cuanto al peso en el que se desarrollaría la pelea ya que aseguró que querían hacerlo bajar mucho de su división por lo que no era posible realizarla en los términos que buscaban y ahora en el equipo del mexicano tendrán que esperar por un nuevo retador.

“No pelearé con Canelo en la siguiente pelea. Ellos dijeron que la diferencia de peso es mucha. Ellos querían exprimir a este viejo y pelear contra mí 20 libras debajo del límite crucero por el título. Y además, con cláusula de rehidratación", explicó Jack a través de un mensaje en sus redes sociales donde además criticó al peleador mexicano debido a que no quiere darla a sus fans la pelea que desean ver contra Benavidez.

"Canelo, dale a los fans lo que quieren ver, y pelea contra David Benavidez”, agregó el campeón Crucero del CMB. Ya anteriormente, el promotor árabe Amur Abdallah comentó el problema que tenían en pactar el peso, pues era complicado que el campeón expusiera su título en una división tan lejana a la división crucero y por este motivo se optó por no realizar la pelea contra el mexicano que actualmente está en el súper mediano.

“El peso es lo único que nos detiene. Pero si quieres subir al peso crucero tienes que pelear en el peso crucero. Creo que ahí es donde están los titubeos y lo entiendo, pues Canelo es un súper mediano, y Badou fue un super mediano. Entonces no le podemos pedir a un tipo que hace su vida normal en 205 o 210 libras que pelee en 200. Quizás podría bajar a súper medio o semi pesado, o un poquito arriba de eso”, había comentado el promotor.

De esta forma las opciones para el mexicano Saúl Álvarez se reducen y será complicado encontrar un rival destacado por como luce el panorama. Uno de los nuevos nombres que han surgido es el del peleador estadounidense Jermall Charlo quien es campeón interino de peso mediano del CMB y tiene un récord invicto de 32 peleas ganadas.

