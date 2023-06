Diego Cocca rompe el silencio tras ser despedido de la Selección Mexicana: "Íbamos por buen camino"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Diego Cocca fue cesado de su cargo como entrenador de la Selección Mexicana, luego de sus resultados en los últimos juegos importantes, así como otros aspectos que señaló el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y después de una mañana complicada, el ahora exentrenador del Tri habló sobre su paso en el combinado así como el proyecto que había el cual menciona que iba por buen camino.

"Estoy triste por no poder ayudar a la selección desde dentro, necesita mucha ayuda, estamos convencidos de que empezamos encontrar los caminos para ayudarlos pero en cuatro meses es imposible, nosotros queríamos transformar la imagen de la selección, el nivel de la selección y estamos convencidos que íbamos por el buen camino, son decisiones que tomaron desde otro lugar", dijo Diego Cocca en declaraciones para TV Azteca.

Cocca destacó entre lo conseguido el bajar el promedio de edad de la selección y justificó que no hubo suficiente tiempo para plasmar la idea de juego con los convocados, pues habían tenido pocos entrenamientos. “Habíamos bajado el proyecto, habíamos bajado la edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos con los jugadores nada más y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos", dijo.

Créditos: Twitter @miseleccionmx

El ahora exentrenador de la Selección Mexicana lamentó que "no nos dieron ese tiempo y esa paciencia”. Sobre el anuncio de la despedida, Cocca relató que Ivar Sisniega fue quien le informó a él y su cuerpo técnico sobre la decisión que habían tomado desde la federación. "Ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores, les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, no es que nos vayamos, no es que dudemos", dijo.

"Fue una decisión por parte de la Federación la cual hay que respetar", agregó Cocca quien tenía siete partidos al mando. Su debut fue con triunfo ante Surinam en partido oficial de Liga de Naciones, después jugaron ante Jamaica, Estados Unidos en amistoso, Guatemala, Camerún, nuevamente el equipo de las barras y estrellas y finalmente Panamá. En total sumó tres triunfos, tres empates y una derrota.

La era de Diego Cocca inicio de manera controvertida, pues con pocos días en el cargo de Tigres renunció a ese proyecto para llegar al combinado nacional, pero los resultados no le fueron favorecedores. “No me arrepiento, es verdad que estaba en un proyecto muy bueno, respaldado, pero yo quiero mucho este país, si hubiera sido la selección de otro país con todo respeto lo hubiera dudado muchísimo", dijo sobre haber tomado el proyecto.

Fuente: Tribuna