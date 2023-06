¿Kylian Mbappé al Manchester City? Pep Guardiola responde si ficharían al delantero del PSG en verano

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- Kylian Mbappé ya anunció su decisión de no renovar hasta 2025 con el París Saint Germain (PSG) por lo que en el segundo semestre de 2024 tendrá un nuevo equipo. Ante la salida de la estrella francesa, Pep Guardiola, técnico del Manchester City fue cuestionado ante la posibilidad de poder sumar al delantero al equipo lo que lo volvería aún más temible de lo que ya es debido a las diferentes estrellas con las que cuenta.

Sin embargo, Pep Guardiola descartó cualquier posibilidad y con un rotundo "no" contestó a los periodistas que lo cuestionaban en la conferencia de prensa. El estratega, además expresó por que no piensa en la posibilidad de ficharlo, pues entiende bien que hay un solo equipo al que desea ir luego de salir del PSG por lo que no intentarán contactarlo, pues el Real Madrid es el destino preferido del europeo.

"Ustedes saben a dónde quiere ir", dijo Pep Guardiola en referencia al Real Madrid que al menos este verano no buscará su fichaje. Además, Mbappé señaló que cumplirá el año restante de contrato que le queda, pues cree que es la única opción y buscará sumar algunos títulos más. Además, es difícil que en estos momentos algún club oferte por el futbolista que saldrá libre en los próximos meses.

Por otra parte, Guardiola si habló sobre una de las posibles bajas de su equipo como es el caso de Ilkay Gundogan, el mediocampista alemán que es imprescindible en su esquema titular y que ha despertado interés en otros clubes. El principal es el Barcelona de España, pero Pep confía en que pueda mantenerse en el equipo aún cuando reconoció que el interés del conjunto catalán es demasiado fuerte, así como el de ellos, dijo.

"Me consta que están muy interesados y el City también está muy interesado. Estamos los dos muy interesados", dijo a los medios Guardiola quien confía en que los elija. "Ojalá se quede con nosotros, pero si al final decide ir será un fichaje extraordinario para el Barça", agregó el entrenador español quien detalló que Xavi Hernández ya lo ha contactado y también descartó cualquier molestia ante una decisión que no le sea favorable a ellos.

"Xavi lo ha llamado muchas veces. Nosotros queremos que continúe porque creemos que es un jugador muy importante para nosotros, pero si al final decide que viene a Barcelona le diré que se lo pasará muy bien", añadió Pep que comenzará la planeación de la nueva temporada en el futbol de Inglaterra, luego de los tres títulos que sumó la campaña que recién terminó.

