Nueva Zelanda e Irlanda abandonan partidos amistosos tras insultos racistas hacia sus jugadores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un contexto donde el racismo se ha vuelto a hacer presente en las canchas de futbol, un nuevo episodio de este tipo empañó lo que parecía ser un simple partido amistoso de futbol entre las selecciones de Nueva Zelanda y Qatar y que derivó en el abandono del combinado de Oceanía y la posterior suspensión definitiva del encuentro que servía como preparación para ambas selecciones.

De acuerdo con información de la cuenta de Twitter de la selección neozelandesa, un jugador de Qatar, rival de México en la próxima Copa Oro, insulto al jugador Michael Boxall durante la primera parte del partido, acción por la que dijeron que no se habían tomado medidas por parte de las autoridades del partido. Fue así que los propios jugadores decidieron tomar medidas por propia cuenta y acordaron no salir a jugar la segunda parte.

Tras la decisión de Nueva Zelanda el partido fue suspendido cuando se encontraba el marcador 1-0 en favor del conjunto de Oceanía. El técnico de Qatar, Carlos Queiroz declaró a la televisión qatarí que no había escuchado los insultos hacia el jugador rival por lo que el aviso de parte del capitán sobre que ya no jugarían lo sorprendió. “En el descanso, sorprendentemente, el capitán de Nueva Zelanda nos dijo que habían decidido no volver al partido. Abandonaron el encuentro", mencionó.

"Los hechos son los siguientes: al parecer, dos jugadores sobre el terreno de juego intercambiaron palabras, quién lo dijo primero, quién lo dijo después, es algo entre ellos. Los jugadores de Nueva Zelanda decidieron apoyar a su compañero. Obviamente, todo nuestro equipo decidió apoyar a nuestro jugador, pero el personal de Nueva Zelanda también apoya la versión de su jugador y decidieron abandonar el partido, sin testigos de lo sucedido”, declaró Queiroz.

Queiroz insistió en que ni el árbitro ni la gente en als bancas se percató de los insultos por lo que consideró que se trató de una discusión entre jugadores por lo que se preguntó cómo trataría la FIFA el caso. A espera de resolver lo ocurrido, Qatar viajará a Estados Unidos para encarar su participación en la Copa Oro a la que acuden en calidad de invitados y están ubicados en el Grupo B junto a México, Honduras y Haití.

Irlanda Sub 21 también acusó racismo

La Asociación Irlandesa de Futbol (FAI) informó la suspensión del partido amistoso de Irlanda Sub 21 ante Kuwait tras acusar que un jugador rival hiciera insultos racistas hacia uno de sus jugadores suplentes. El partido se jugaba en su segunda mitad y ganaban por 3-0. "La FAI no tolera ningún racismo hacia ninguno de nuestros jugadores o personal e informará este grave asunto a la FIFA y la UEFA", informaron en sus redes sociales.

Fuente: Tribuna