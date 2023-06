Verstappen se pronuncia sobre el mal momento de 'Checo': "No voy a pensar en eso, no es mi problema"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez no ha tenido buenas actuaciones sobre la pista en los últimos tres fines de semana. Sus errores y dificultades en las diferentes clasificaciones han hecho que arranque alejado de los primeros lugares y por lo tanto sus posibilidades de ganar o subirse al podio se vean reducidas significativamente, por lo que no ha podido sumar los puntos que hubiera querido.

Sobre esta lamentable situación fue cuestionado su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, quien se mostró indiferente con los problemas de su compañero. El piloto consideró que no es su problema y dijo estar enfocado en su propio desempeño, aunque si aceptó que en su caso no estaría tranquilo si en tres ocasiones no hubiera podido llegar a la tercera ronda de clasificación como le ha ocurrido a Pérez.

“Yo no estaría contento de no llegar a la Q3 tres veces seguidas. Tampoco me preocupa. Estoy lo suficientemente ocupado en mi lado del garaje poniendo todo en orden. Presto toda mi atención a eso", mencionó el piloto neerlandés en declaraciones citadas por Racing365News. "Tal vez el equipo debe estar trabajando en eso (los problemas de Checo), pero hay que preguntarles a ellos. El viernes, por supuesto, yo ya estaba ocupado mejorando el auto, así que no voy a pensar en eso. No es mi problema”, agregó.

Créditos: Twitter @SChecoPerez

Verstappen, que logró su victoria 41 en la Fórmula 1 igualando al histórico Ayrton Senna y que además contribuyó en la victoria 100 de Red Bull Racing, se refirió a que gracias a él el equipo austriaco está arriba en estos momentos, demeritando lo que hubieran podido conseguir de tener solo a 'Checo'. "Bueno, si yo no hubiera estado allí (en la zona alta), Red Bull se habría visto muy diferente", mencionó.

'Checo' Pérez será padre por cuarta ocasión

Sergio Pérez y su esposa Carola Martínez serán padres por cuarta ocasión, así lo anunció la pareja del piloto mexicano a través de su cuenta de Instagram donde colocó una fotografía de su vientre acompañada del mensaje "Cooking with love" (Cocinando con amor). Con esta nueva noticia la pareja disipa los rumores de una posible crisis como se había especulado en algunos medios de comunicación.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 hará una pausa la próxima semana y regresará este 2 de julio por lo que el mexicano Sergio Pérez y Max Verstappen volverán a la pista para el Gran Premio de Austria que será el noveno GP de la temporada 2023 de la F1 y se correrá en la pista Red Bull Ring. La carrera está pactada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna