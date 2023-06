¿Está Guillermo Ochoa? La Serie A de Italia revela a los mejores jugadores de la temporada 2022-2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa llegó a Salernitana en enero y tuvo una gran segunda mitad de temporada en la Serie A de Italia que con el torneo a una jornada de terminar, reveló al once ideal de la temporada, así como a los mejores jugadores por cada posición y al portero mexicano no le alcanzó para estar entre los futbolistas considerados como los más destacados del certamen de la temporada 2022-2023.

En la portería fue elegido el arquero de la Lazio Ivan Provedel quien participó toda la temporada en la liga doméstica y tuvo un buen papel, pese a que su equipo no pudo ganar el título. Cabe destacar que Ochoa no estuvo considerado en la terna finalista de porteros. En cuanto al portero elegido para el once ideal tampoco fue considerado, ya que el ganador fue Wojciech Szczesny de la Juventus.

Por otra parte el mejor futbolista Sub 23 del torneo fue Nicolò Fagioli de la Juventus, el mejor defensor fue Minjae Kim, el futbolista coreano compañero del 'Chucky' Lozano en el Napoli y que fue una de las revelaciones en su posición. En cuanto al mejor mediocampista fue elegido Nicolò Barella del Inter de Milán y el mejor delantero fue Victor Osimhen, quien también fue uno de los mejores jugadores del Napoli y de la liga.

Por otra parte, el mejor jugador del torneo fue el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia. "Agradecemos a estos cinco campeones y a todos los jugadores, clubes, entrenadores y cuerpo técnico que han creado un campeonato emocionante, emocionando a millones de aficionados que siguen nuestras competiciones desde todo el mundo", dijo el director general de la Lega Serie A Luigi De Siervo.

Salernitana presenta nueva playera

La Salernitana presentó su nuevo uniforma para la temporada 2023-2024 en donde el color granata se mantiene en un diseño muy limpio con vicos en blanco en mangas y cuello el cual es de tipo 'v' con botones. Mientras que la camiseta de visitante es blanca con vicos en guinda y sobresale un diseño tenue en azul claro que ocupa todo el frente de la camiseta. Los uniformes de portero que usará Ochoa y sus compañeros no fueron revelados.

En su último partido Salernitana se enfrentará al Cremonese de Johan Vásquez, club que descendió a la Serie B. Para este partido, Ochoa fue convocado por Paulo Sousa, aunque como ocurrió en el partido pasado podría quedarse en la banca y el puesto titular sería de Seppe o Alloca.

Fuente: Tribuna