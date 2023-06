Lionel Messi: La próxima semana decidirá su futuro; "Hay que dejarlo tranquilo": Xavi Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez confirmado que el último partido de Lionel Messi en el París Saint-Germain (PSG) será ante Clermont Foot, el argentino tendrá que decidir sobre su futuro y son tres opciones las que tiene y parece que serán las únicas. El Barcelona de España luce como la principal, es donde el jugador querría volver según los rumores en la prensa internacional. También tiene la opción del Inter de Miami de Estados Unidos que puede haber encontrado la llave para adquirirlo.

Y es que según reveló L'Equipe esta semana, el Inter lo ficharía con la propuesta de cederlo al Barcelona por una o dos temporadas cumpliendo así su deseo de mantenerse en el alto nivel y en el club que quiere sin preocuparse por las capacidades financieras del Barca o el fair play financiero, todo esto a cambio de incorporarse a la Major League Soccer (MLS) pasado ese tiempo con el club de David Beckham.

La última opción es la del Al Hilal de Arabia Saudita que le ofrece un jugoso contrato multimillonario de 400 millones de euros al año que lo convertiría en el mejor pagado por lo que económicamente es la opción más sólida; sin embargo, todavía no estaría en sus planes el de jugar en el futbol asiático. En cualquier caso, esto se decidirá la próxima semana, así lo reveló Xavi Hernández, entrenador del Barcelona y amigo de Messi.

Créditos: Twitter @PSG_inside

"La semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate”, mencionó Xavi en una entrevista concedida para el diario español Mundo Deportivo donde reiteró que no tendría problemas para adaptarlo a su esquema.

Hernández lo considera para casi todas las posiciones en la ofensiva desde la posición interior, hasta la de extremo, media punta o falso nueve. "Al final hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego, pero sí veo que nos puede ayudar muchísimo, creo que nos falta ese talento en el último tercio y Leo te lo da siempre”, consideró el estratega del Barcelona que también lo ve como un líder.

“Leo también es un líder natural, se adaptaría perfectamente a las circunstancias, ha sido capitán de este club, ha sido el mejor jugador de la historia y evidentemente de este club. No habría ninguna duda, insisto y repito, por el entrenador tiene las puertas abiertas al cien por ciento", agregó.

Fuente: Tribuna