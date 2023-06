Óscar Whalley se despide de su club en España y ya prepararía su llegada a las Chivas de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber caído en la Final ante Tigres, a Chivas ya estarían llegando las primeras buenas noticias de la temporada, pues, a falta de hacerlo oficial, podrían anunciar a su primer refuerzo muy pronto, ya que el portero del Lugo de la Segunda División de España, Óscar Whalley, ya se despidió de su club y todo apunta a que llegará al equipo tapatío de Paunovic en los próximos días.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Whalley publicó un emotivo mensaje de despedida para su ahora anterior club, el Lugo. Esto es para muchos la primer prueba de que próximamente se incorporará a Chivas, club con el que ha sido relacionado desde hace semanas por la prensa mexicana e internacional. Aunque en su escrito el portero no dio pistas sobre cual será su nuevo destino.

“Siempre es difícil decir adiós sobre todo por lo especial que para mí ha sido Lugo, pero después de dos temporadas llenas de muchas vivencias, toca despedirme de un club, una afición y unos compañeros que me ha hecho sentir como en casa desde el primer día. Muchas gracias a todos los que formáis parte del Deportivo Lugo, ha sido un placer compartir esta inolvidable etapa con vosotros. Os deseo todo lo mejor y mucha suerte para volver pronto a la élite", escribió.

¿Quién es Óscar Whalley?

Óscar Whalley es un portero que militó esta temporada en el Deportivo Lugo de la Segunda División de España. Nacido en Zaragoza, pero de ascendencia mexicana es una de las opciones que se han manejado para Chivasen donde competirá el puesto con 'Wacho' Giménez y que ahora parece que ya se habría decidido a jugar en México por primera vez en su carrera, aunque en el extranjero ya ha militado.

En la presente temporada, Whalley ha disputado 38 partidos y sumado en total tres mil 420 minutos durante los cuales ha recibido en total 51 goles y en 11 ocasiones ha mantenido su portería en cero. El jugador de 29 años cuenta con gran experiencia en Europa donde inicio en las inferiores del Zragoza, club con el que debutó y después pasó por el Huesca, Sporting de Gijón y Castellón en España.

Mientras que en Europa también ha jugado en el Aarhus de Dinamarca y el OFI Creta de Grecia. Con España ya fue convocado en una ocasión para integrar a la Selección Sub 21, pero no llegó a debutar. En el combinado mayor no ha jugado y es elegible para integrar a los combinados nacionales de España por nacimiento e Inglaterra y México por ascendencia.

Fuente: Tribuna