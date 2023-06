Alexa Grasso es la mejor peleadora libra por libra de la UFC y vuelve a poner en alto a México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alexa Grasso ya había hecho historia para el país al proclamarse como la primera mexicana campeona en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa más importante en las artes marciales mixtas (MMA), pero el ascenso de la peleadora se mantiene en este deporte y nuevamente pone el nombre de México en alto, pues ahora es considerada como la mejor peleadora libra por libra de la empresa.

La peleadora brasileña Amanda Nunes se retiró hace unos días luego de haber derrotado a la mexicana Irene Aldana y su salida provocó una actualización del ranking donde era ella quien ocupaba el primer puesto. Ahora es Alexa Grasso campeona de la división mosca quien ostenta el primer puesto como la mejor peleadora libra por libra de la UFC con su marca de 16-3 y tras proclamarse campeona también hace poco.

Grasso derrotó a la peleadora de Kirguistán naturalizada peruana, Valentina Shevchenko, con lo que se convirtió en la primera mexicana campeona en UFC. Es precisamente su rival en aquella pelea la que ocupa el segundo puesto de la clasificación. En la tercera posición se ubica la china Xhang Weili, en el cuarto escalón Rose Namajunas y completa el top cinco del ranking femenil Julianna Pena, estas dos últimas de nacionalidad estadounidense.

Tras conocer el nuevo ranking, varias figuras de las MMA han reaccionado, y el más llamativo fue el peleador irlandés Conor McGregor quien en su cuenta de Twitter celebró el logró de la mexicana con un "¡Viva México!". El excampeón ha sido uno de los fanáticos de los atletas tricolores, así lo demostró apoyando en las peleas de Brandon Moreno y Alexa Grasso por quienes mostró su felicidad tras sus títulos.

Por ahora, Alexa no tiene alguna pelea pactada en al que exponga su título, aunque Shevchenko ha estado interesada en la revancha contra la mexicana desde que perdió el cinturón y confía en que pronto pueda volver a enfrentarla. "Para mí no hay importancia qué fecha sea. Estoy lista. Aquí estoy para no escoger la fecha; si me dicen que es mañana la pelea voy a esta lista. No importa las condiciones, estoy hambrienta por tener mi cinturón esta vez", señaló en una entrevista con Carlos Contreras.

