Reykjavik, Islandia.- Pasa el tiempo y Cristiano Ronaldo sigue acumulando récords en su exitosa carrera, esta vez volvió a imponer un nuevo récord al formar como titular en el partido en el que Portugal se enfrentó a Islandia en juego por las Eliminatorias a la Eurocopa 2024 y donde el delantero llegó a los 200 partidos, lo que lo convierte en el primer jugador en la historia en sumar tal cantidad para una selección absoluta.

Justo antes del partido, Cristiano recibió un reconocimiento, una playera enmarcada de Portugal que atrás tenía estampado el número 200 y también recibió un certificado de Récord Guinness con lo que inscribe su nombre en el popular libro. Ya en la previa del encuentro, el delantero de 37 años anticipaba lo que iba a suceder este día y se mostró orgulloso por seguir acumulando este tipo de hitos en su carrera y aseguró que se mantendrá en el equipo hasta que lo necesiten.

"Estoy alcanzando bastantes récords y eso me deja feliz y con la ambición de querer todavía hacer mucha historia por Portugal. Tengo la esperanza de que podemos ganar todavía más títulos", dijo en la conferencia de prensa previa al partido. Respecto a sus 200 partidos, añadió que no es cualquier cosa y reiteró su amor e interés por seguir jugando con la selección portuguesa que busca su clasificación un nuevo torneo importante.

"Hacer 200 internacionalizaciones no es cualquier cosa. Demuestra el amor que tengo por jugar con la selección. Quiero seguir jugando, alegrando a mi familia, a mis amigos, a todos los portugueses, porque ha sido un camino largo pero que no acabará en breve", agregó el delantero que actualmente milita Al Nassr. Por si su noche especial no fuera suficiente, el atacante anotó el gol de la victoria parcial sobre Islandia.

El partido entre Islandia y Portugal estaba por terminar cuando Inacio mandó un pase al área y Cristiano Ronaldo mandó el balón al fondo ante la salida del portero rival para ganar el juego al minuto 89. Con este resultado, los portugueses se mantienen como lideres del Grupo J rumbo a la Eurocopa y tiene ya 12 puntos. Su próximo partido será hasta la fecha FIFA de septiembre cuando se enfrenten a la selección de Eslovaquia.

En otros resultados en el mismo grupo Luxemburgo sorprendió como visitante a Bosniia y Herzegovina con goles de Borges Sanches y Daniel Sinani. Mientras que Liechtenstein perdió ante Eslovaquia con anotación de Vavro. Los eslovacos son el segundo lugar del sector y el conjunto luxemburgués es el sorprendente tercer puesto con siete puntos tras dos triunfos consecutivos.

