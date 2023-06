¿Cuánto dinero tuvieron que pagar a Diego Cocca tras ser despedido de la Selección Mexicana?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de sus últimos resultados y previo a la participación de México en la Copa Oro, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) optó por remover de su cargo al entrenador Diego Cocca. Al ser despedido el ahora exestratega del Tri tuvo que recibir una compensación por la finalización prematura de su contrato y está podría haber significado una cifra millonaria debido a su contrato con el combinado.

Cocca formaba parte de un proyecto largo que finalizaría en el 2026, luego de completar todo el proceso hasta la Copa del Mundo que tendrá como uno de los países sede a México; sin embargo, al no cumplirse habría recibido una millonaria compensación. Según el reportero David Medrano la Federación desembolsaría 120 millones de pesos por la finalización prematura de su relación laboral. Aunque en las últimas horas las informaciones contrastan.

De acuerdo con información de ESPN, Cocca en realidad percibiría una cantidad mucho menor debido a una cláusula establecida en su contrato el cual era de tres millones de dólares por los cuatro años del proceso para él y su cuerpo técnico, pero tenían una cláusula que los hacía depender de los resultados en la Nations League y la Copa Oro, por lo que por este motivo habrían recibido una cantidad menor.

Créditos: Twitter @FMF

Con siete partidos bajo su mando terminó abruptamente el proceso del argentino. Su debut fue con triunfo ante Surinam en partido oficial de Liga de Naciones, después jugaron ante Jamaica, Estados Unidos en amistoso, Guatemala, Camerún, nuevamente el equipo de las barras y estrellas y finalmente Panamá. En total sumó tres triunfos, tres empates y una derrota y llegó a disputar cuatro partidos oficiales.

La era de Diego Cocca inicio de manera controvertida, pues con pocos días en el cargo de Tigres renunció a ese proyecto para llegar al combinado nacional, pero los resultados no le fueron favorecedores. “No me arrepiento, es verdad que estaba en un proyecto muy bueno, respaldado, pero yo quiero mucho este país, si hubiera sido la selección de otro país con todo respeto lo hubiera dudado muchísimo", dijo sobre haber tomado el proyecto.

A su regreso a México, Cocca lamentó no haber podido hacer más por la Selección Mexicana y mencionó que su proceso iba por buen camino, pero no le fue posible plasmarlo debido al poco tiempo que tuvo al frente. El entrenador dijo que ahora pasará días con su familia por lo que no tiene pensado de momento volver a los banquillos, luego de su paso por el combinado tricolor.

