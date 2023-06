Jaime Lozano ya dio sus primeras palabras como entrenador de la Selección Mexicana y viajó a EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nuevo entrenador interino de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, viajó a Estados Unidos desde Guadalajara para preparar los primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Oro, luego del cese como técnico de Diego Cocca. A su partida, Lozano brindó sus primeras palabras como seleccionador nacional en donde reconoció sentirse contento por el nombramiento a este puesto.

El nuevo entrenador reconoció que aún no puede dar una opinión más amplia sobre su designación, pero no pudo ocultar su entusiasmo. “Ya saben que no puedo hablar, pero muy contento, muy emocionado. A sacar las cosas adelante”, mencionó el estratega en declaraciones recogidas por El Universal. El técnico se mostró positivo de poder cambiar el rumbo al plantel de cara al torneo de la Concacaf donde se darán cita las mejores selecciones del área.

Lozano mencionó que el nombramiento fue una sorpresa para él y cree que dispone de una buena generación de futbolistas para mejorar las últimas actuaciones. Respecto a la posibilidad de que su interinato se convierta en un proceso hasta el Mundial de 2026 que tendrá como una de las sedes a México, el 'Jimmy' fue precavido y aseguró que "estamos muy contentos, pero vamos paso a paso”.

Lozano que fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que cuenta con experiencia en primera división con Querétaro y Necaxa es la apuesta de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para competir en la Copa Oro, uno de los pocos torneos oficiales que tendrán la oportunidad de disputar previo a la Copa del Mundo, pues México no jugará las eliminatorias mundialistas estos cuatro años.

Jaime Lozano dirigirá al Tri en su primer partido oficial el próximo lunes 25 de junio enfrentando a Honduras dentro de la Fase de Grupos de la Copa Oro. Después se medirá a Haití el jueves 29 del mismo mes y cerrará la primera fase ante Qatar el 2 de julio. De seguir avanzando podría jugar hasta las fases finales que culminarán el 16 de julio con la final del certamen de selecciones más importante del área.

El Tri cuenta con la mayoría de sus figuras, a diferencia de otras selecciones como Estados Unidos o Canadá que decidieron prescindir de sus mejores jugadores. Otros combinados como Honduras, Panamá y Costa Rica también se presentarán con sus planteles más fuertes. México no gana la Copa Oro desde la edición de 2019.

Fuente. Tribuna