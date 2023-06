Dani Alves habla por primera vez desde prisión: "Ella en ningún momento me dijo que me detuviera"

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El futbolista brasileño Dani Alves habló por primera vez luego de que fue recluido de manera preventiva en una cárcel de Barcelona en espera de su sentencia definitiva, tras las acusaciones de abuso sexual de parte de una joven a quien habría agredido en una discoteca a finales del mes de diciembre. Mencionó su versión de lo ocurrido y dijo sentirse tranquilo, además de que declaró que "perdona" a su acusadora.

Desde enero ambas partes han dado sus versiones ante las autoridades catalanas y aportado pruebas que acompañan sus testimonios. Los abogados del brasileño han intentado que el proceso siguiera fuera de la cárcel, pero la jueza del caso ha considerado que existe riesgo de fuga del futbolista, además de que Brasil no extradita a sus ciudadanos por lo que hasta ahora le han negado ese recurso.

En estos meses se han revelado detalles de las declaraciones de la parte acusadora quien ha señalado al brasileño por abuso sexual y detalló los momentos de terror que vivió en uno de los baños de la discoteca. En tanto que el brasileño ha cambiado varias veces su versión de los hechos ante las autoridades, asegurando que había mentido para salvar su relación con su ahora expareja. En una entrevista con el diario español La Vanguardia, Alves volvió a dar una nueva versión de lo ocurrido.

Créditos: fifa.com

El jugador relató parte de lo que pasó en aquella noche y aseguró que es inocente y que no actuó de la forma en que lo acusan. "Llevábamos un rato bailando muy pegados. No nos besamos, ni nada. Pero era evidente por los movimientos y las miradas que había una atracción", mencionó en su relató al medio español. "Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir.

"La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del wáter", agregó Alves en una nueva versión de lo ocurrido. "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", declaró el jugador quien aseguró estar tranquilo y que no ha habido una noche que no haya dormido tranquilo.

"Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila., dijo Alves a La Vanguardia. La fecha del juicio definitivo del exjugador de Barcelona será entre octubre y noviembre, según informó el diario El Periódico de España, mientras tanto deberá permanecer en al prisión de Brians 2 donde se mantenido desde principios de año.

Fuente: Tribuna