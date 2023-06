Tenis de mesa mexicano inicia con el pie derecho su participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Comparta este artículo

San Salvador, El Salvador.- Aunque será el viernes cuando se celebre la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, desde este miércoles comenzaron a disputarse las primeras competencias del certamen y el equipo mexicano de tenis de mesa femenil celebró su primera victoria con lo que arrancan de buena forma su participación en la competencia regional donde buscan ser los ganadores.

En duelo correspondiente al Grupo B, el equipo mexicano compuesto por Clio Bárcenas y Arantxa Cossio derrotaron a Costa Rica por 0-3 en duelo disputado en el Complejo Deportivo El Polvorín. Las tenismesistas tricolores fueron dominaron los sets 3-11, 3-11 y 6-11 a las ticas Sofía Pérez y Victoria Castro. Al finalizar el encuentro, las ganadoras se mostraron felices por haber conseguido su primera victoria.

“Estamos felices de haberle ganado a Costa Rica 3-0. Realmente me siento preparada porque tenemos la oportunidad de ganar medalla, entonces me siento bastante animada para ganar la medalla. Estamos muy seguras de lograr los resultados que queremos obtener, estamos muy concentradas para hacerlo”, dijo Clio Bárcenas en palabras para la cuenta de Twitter del Comité Olímpico Mexicano (COM).

En individual, la mexicana Yadira Silva competirá más tarde ante la salvadoreña Gabriela Suárez en busca de un nuevo triunfo para la escuadra nacional. Además del tenis de mesa también vio actividad el voleibol de playa en sus fases preliminares. Mañana jueves también habrá competencias en estas dos disciplinas que arrancaron hoy y se agregarán las preliminares de boxeo para dar paso a más competencias en viernes.

El día de la inauguración el voleibol de playa, el box, tenis de mesa y halterofilia serán las competencias que seguirán en acción o que se estrenan como el caso del levantamiento de pesas. La ciudad de San Salvador en El Salvador será la sede la vigésimo cuarta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar del 23 de junio al 8 de julio. Se trata de uno de los más importantes de la región y ofrece toda la variedad de las disciplinas olímpicas y algunas otras que no son consideradas por los juegos de verano.

Aquí México buscará la cima del medallero como ya lo ha conseguido en otras ocasiones y sus atletas también buscarán su clasificación para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile a finales de año. Además, sumarán puntos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

