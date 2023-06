Gerard Piqué también factura de visita en México ¿Llega la King League? Esto es lo que se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gerard Piqué dejó atrás su faceta como futbolista y padre de familia tras salir del Barcelona y terminar su matrimonio con Shakira, para entrar a una nueva fase como empresario, el defensa central logró todo un éxito en España tras la creación de un liga de futbol conocida como la Kings League, en la cual han participado verdaderas leyendas del balompié mundial y ahora podría llegar a tierras aztecas.

El ex de Shakira está de visita sorpresa en México, por lo que se especula que estaría buscando expandir la Kings League en Latinoamérica y México sería el punto de partida para esta intención del exfutbolista campeón del mundo en Sudáfrica 2010. En un video que circula en redes sociales se puede aprecias a Gerard Piqué en México, pero lo que sorprendió a muchos y causó furor es que estaba acompañado de su socio Oriol Querol, director general de Kosmos Studios.

Es por esta razón que medios de información a nivel internacional aseguran que en México, Brasil y Argentina ya hay luz verde para que se integren al proyecto del oriundo de Cataluña. Pero eso no es todo, pues se espera que entre ocho y nueve países se sumen a esta liga, que de por si, ya mueve millones de dólares con las estrellas que atrae, entre las que destaca Ronaldinho, Andrea Pirlo y Javier ‘El Chicharito’ Hernández.

La Kings League en México

Esta liga nació con presencia en todo el mundo y México no fue la excepción, pues los streamers mexicanos Rivers y Juan Guarnizo lideran los proyectos de Pio y Aniquiladores respectivamente, por lo que son la única representación de este continente y no solo son apoyados por el público nacional, sino que también los aficionados argentinos, colombianos y venezolanos no dudan en expresar su cariño a estos combinados latinoamericanos.

Asimismo, se cocina lo que sería una gran sorpresa, pues Luis García, el famoso doctor, compartió información con sus seguidores sobre el tema y aseguró que está entre sus intenciones integrarse a la King League y unirse a Gerard Piqué y al creador de contenido Ibai Llanos. Sin duda, algo que los aficionados mexicanos celebrarían, pues el exdelantero de los Pumas y el Atlético de Madrid es uno de los comentaristas más queridos.

Luis García y la King League, Foto: Instagram

“Puede haber Kings League mexicana, estoy siendo ofrecido presidente de un equipo, presidente de la liga o accionista de todo el negocio. Entonces, se está cocinando un asunto, tenemos varios personajes importantes, ahí como presidentes de equipos”, dijo durante un enlace en vivo.

Por si fuera poco, el llamado Dr. García confesó que Christian Martinoli también habría sido buscado para ser el dueño de alguna de las otras escuadras del torneo mexicano. “Si estoy en posibilidad de decir que el señor Martinoli ha sido “llamado” también por estos empresarios para que sea presidente de un equipo, y está en veremos. Voy a intentar convencer a Martinoli de que también tenga un equipo”, señaló García.

