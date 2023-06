'Chucky' Lozano devaluado y con posibilidades de acompañar a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero mexicano Hirving 'Chucky' Lozano podría poner fin a su carrera en el futbol de Europa, pues también sería uno de los jugadores que estarían en la mira del futbol de Arabia Saudita, país que está incorporando a jugadores que fueron estrellas en el Viejo Continente como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o N'Golo Kanté y ahora también podría sumarse el seleccionado tricolor.

Según informó Sky Sports, Lozano está en la mira de varios equipos de Arabia Saudita, aunque no precisó qué clubes se interesan en él, si señala que las grandes cantidades de dinero podrían convencer al jugador y desde luego al Napoli que le buscaría una salida este verano. La actualidad de 'Chucky' es que termina su contrato el próximo año y el club italiano no tiene intenciones de renovarlo por lo que una salida sería viable para recuperar su inversión.

No obstante, el mexicano estaría devaluado, pues según información de medio europeos como Marca, Napoli lo pondría en venta por solo 15 millones de euros, una cifra más que accesible para el futbol árabe e incluso para cualquier otro club de Europa donde también ha habido rumores sobre su posible fichaje como fue el caso del futbol de la Premier League o de Francia con el Olympique de Lyon como principal interesado.

Créditos: Twitter @SerieA_EN

Lozano acaba de ser campeón de la Serie A, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo, su papel; sin embargo, fue intermitente durante la temporada, pues pasó de la titularidad a la suplencia en diferentes momentos. Hizo goles, dio asistencias, pero también fue criticado por algunos partidos. La temporada no la pudo terminar debido a que sufrió una lesión en la rodilla por lo que no pudo jugar más.

Actualmente se encuentra recuperándose y es por esto que no asistió con la Selección Mexicana a la Copa Oro. Los clubes que buscan incorporarlo están pendientes también de esta situación y ese podría ser el único impedimento que tenga que afrontar el mexicano en la búsqueda de un nuevo club. Por otra parte, Lozano no ha mostrado intenciones de abandonar al club o la competencia en Europa.

Lozano llegó a Europa primero al PSV Eindhoven procedente de Pachuca, en Países Bajos mostró grandes cualidades y llegó a ser campeón de liga. Sus condiciones llamaron la atención de Napoli que pagó una gran cantidad por él y se convirtió en el fichaje más caro. Sus temporadas no han sido malas, pero aún no ha convencido del todo a la dirigencia italiana por lo que la salida parece inminente.

Fuente: Tribuna