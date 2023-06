Lionel Messi rompe el silencio y opina sobre su ruptura con la afición del PSG: "Hubo un quiebre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hacia el final de la temporada, con Lionel Messi a punto de cerrar su ciclo con el París Saint-Germain (PSG), el delantero argentino comenzó a ser recriminado por la afición parisina, 'la gota que derramó el vaso' fue aquella ocasión en que viajó a Aabia Saudita sin permiso del club, lo que ocasionó un mayor malestar entre los aficionados quienes no lo olvidaron unos días después cuando reclamaron a la directiva del equipo.

Tampoco lo perdonaron en su despedida del equipo cuando en su último juego fue abucheado por el Parque de los Príncipes. Respecto a esos duros momentos, Messi aceptó que hubo una ruptura con la afición parisina y lamentó que hubiera pasado así, pues aseguró que no fue su intención; sin embargo, dijo que al final se queda con aquellas personas que lo respetaron así como aseguró que el respetó a todos durante su estadía.

"La gente empezó a tratarme diferente. Una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio, pero hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota", dijo en una entrevista con Bein Sports.

Créditos: PSG

Por otra parte, Messi aceptó que su llegada al PSG fue principalmente porque tenía compañeros y amigos en el vestuario, situación que le atrajo y por la que consideró que sería mejor su estadía a diferencia de otros equipos. "Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido", dijo

Pero por el contrario todo fue complicado desde su llegada, ya que su adaptación fue complicada y su arribo tardío no le permitió hacer una pretemporada como se debe, y que al final fue la causante de esta falta de adaptación al equipo. "La verdad que sí fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos.

"Fue complicada la adaptación a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada. Tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mi familia y para mí... Fue complicado", reconoció Leo que no pudo lograr el objetivo del club de ganar una Champions League. Aunque si ganó varios trofeos y alcanzó romper marcas individuales. Ahora buscará seguir su carrera en el Inter de Miami de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna