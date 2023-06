Comparta este artículo

Ciudad de México.- justo cuando parecía que estaría de regreso este fin de semana, la estrella de los New York Yankees, Aaron Judge, dio una mala noticia sobre su estado de salud para infortunio de su equipo y de sus seguidores, pues no estará listo para reaparecer y ahora será por un tiempo indeterminado, pues fue el propio pelotero quien reveló que tiene un ligamento desgarrado que todavía no sana.

El estadounidense todavía no se recupera de su lesión en el pie, una lesión que no es muy común en el beisbol y que ha servido para dejar a Judge fuera de toda actividad desde el 3 de junio pasado. El pelotero está cerca de cumplir un mes sin jugar lo que ha causado preocupación. Además, de que en esta ocasión no se ha revelado una fecha aproximada para su regreso al diamante como anteriormente se había predicho.

“No creo que muchas personas tengan un ligamento desgarrado en el dedo. Si fuera en el quadríceps tendríamos una mejor respuesta. Si fuera el músculo oblicuo o el tendón de la corva, tendríamos plazos para eso. Como es única esta lesión y siendo en el pie de apoyo en el que empujo y salgo corriendo, es un punto difícil”, expresó Judge antes del partido del juego de este sábado ante los Texas Rangers.

Créditos: MLB.com

A mitad de semana Judge había hecho trabajo de rehabilitación con la esperanza de poder tener algo de trabajo ligero. Eso animó al manager Aaron Boone a anticipar que podría volver a jugar este fin de semana lo cual no ocurrió y así el estadounidense que esperaba igualar o mejorar su marca esta temporada se mantendrá en la lista de lesionados, será la segunda ocasión en la temporada que se pierda juegos por lesión, pues al inicio un problema en la cadera también lo alejó.

Por otra parte, el manager de los Yankees dijo que ahora se enfocarán en recuperar a su jugador. “Por ahora está fuera. Solo estamos tratando, obviamente, de tenerlo bien y de regreso lo más pronto posible, pero ya sea que tuviéramos un día definido para que regrese, la realidad es que estamos sin él ahora mismo y tenemos que encontrar la forma de hacerlo sin él”, mencionó Boone en declaraciones recogidas por AP.

Yankees igualan la serie ante Texas

Con un home run de Billy McKinney, los New York Yankees igualaron la serie ante los Texas Rangers al derrotarlos por 1-0. El triunfo fue para el dominicano Luis Severino (1-2) que permitió cinco hits en seis entradas. Con la derrota cargó Jon Gray. Los neoyorquinos se encuentran en tercer lugar del Este de la Liga Americana.

Fuente: Tribuna