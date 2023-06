Con gran pitcheo de Wilmer Ríos, México se impone a Cuba en su debut en los Juegos Centroamericanos

Comparta este artículo

San Salvador, El Salvador.- La Selección Mexicana de Beisbol comenzó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con una importante victoria de 4-0 sobre Cuba en el Parque de Pelota Saturnino Bengoa y en donde el pitcheo mexicano fue el gran protagonista de un encuentro que se anticipaba de los más complicados del agitado calendario de competencia y en donde el equipo nacional busca una medalla.

Wilmer Ríos fue el ganador del juego al completar su labor en cinco entradas donde no permitió ninguna carrera, permitió dos imparables, otorgó dos bases por bolas y pochó a tres rivales. Fabián Cota, Alexandro Tovalín y Samuel Zazueta completaron la labor sobre el montículo. Mientras que en la ofensiva destacaron Fernando Villegas quien se fue de 3-3 con una carrera producida y tres anotadas y Emmanuel Ávila, que se fue de 3-2 con dos carreras impulsadas.

Créditos: Twitter @MexicoBeis

La novena mexicana se puso al frente en el segundo inning con Villegas anotando la primera carrera, luego de un imparable de Moisés Gutiérrez. En la cuarta entrada con un doblete al jardín derecho, Emmanuel Ávila mandó a Villegas a la 'registradora'. En la sexta, Ávila volvió a aparecer con sencillo productor al izquierdo y en la última y séptima entrada Villegas bateó un sencillo que llevó a home a Edson García para completar la victoria. Mañana, México vuelve a la actividad a las 20:00 horas, tiempo del centro de México (19:00 horas, tiempo del pacífico) ante El Salvador.

Deportes de conjunto que tendrán actividad este día:

Basquetbol Femenil: México vs Islas Vírgenes Estadounidenses

Balonmano Femenil: México vs Costa Rica

Softbol Varonil: México vs Cuba

Información en desarrollo...

Fuente: Tribuna