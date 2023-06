Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exdelantero mexicano Hugo Sánchez fue protagonista de uno de los momentos más comentados tras la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 cuando se le vio en la banca conversando con Miguel Mejía Barón, entonces técnico de la Selección Mexicana, por un cambio que nunca llegó ante Bulgaria y que para muchos condenó a la derrota del tricolor en la tanda de penaltis.

Respecto a ese episodio, Hugo Sánchez volvió a hablar sobre el polémico tema en la serie de National Geographic "Bios: Vidas que marcaron la tuya" en donde hizo nuevas revelaciones sobre el por qué no ingresó en aquel partido en donde muchos aficionados creen que México pudo haber avanzado si hubiera entrado el artillero y debido a que Bulgaria no tenía el suficiente aguante físico en un partido que se jugaba altas temperaturas.

Hugo aceptó que Mejía Barón le pedía jugar como mediocampista y no como delantero, pues su intención era que supliera a Benjamín Galindo, pero Sánchez se negó a jugar en otra posición al considerar que haría "el ridículo", situación por la que en primera instancia decidió declinar la posibilidad. Al final de cuentas el entonces jugador del Rayo Vallecano no ingresó y el juego se definió en penaltis donde México perdió.

"Me empezó a dar una charla diciendo que quería que yo entrara de centrocampista en lugar de Benjamín Galindo y le dije que me voy a ver ridículo. No voy a poder rendir como sé que puedo rendir como delantero. Entre una cosa y otra del diálogo, pues ya entre sus asistentes tomaron la decisión y le dicen que Hugo no le apetece hacer el ridículo en esa posición porque nunca la ha jugado”, dijo el exjugador mexicano.

Por esa razón, Hugo no entró, pues al entrenador le pareció mejor no mover el esquema, pero a varios años de instancia, dijo entender su decisión. “Mejía dijo que mejor no le movieran, no lo acomodes y así nos fuimos. Por lo menos me hubiese metido tres minutos antes para los penales, pero ya pasado el tiempo lo entiendo", expresó el también entrenador y ahora analista de televisión.

La Volpe y Hugo estuvieron a punto de llegar a los golpes

La mala relación de Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe es bien conocida, pero hubo un episodio en el que estuvieron a punto de llegar a los golpes. Fue cuando el argentino dirigía al Atlante donde Sánchez era jugador. En una ocasión se hicieron de palabras en el comedor cuando Sánchez le advirtió: “Tú quién crees que eres. Me tomó de la camiseta y le dije, me vas a golpear, no creo que tengas los tamaños para golpearme”, contó en la serie. “Capaz que no lo quise golpear porque me dio lástima”, dijo La Volpe.

