Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de Saúl 'Canelo' Álvarez descartara la posibilidad de enfrentarse a David Benavidez, el peleador mexico- americano ya busca a su próximo oponente y en las últimas semanas ha surgido el nombre de otro de sus compatriotas con un buen récord y buenas características sobre el ring, como lo es Jaime Munguía, por lo que de concretarse este encuentro sería una de las peleas más atractivas del año.

Uno de los oponentes que también han sonado como opciones es el cubano David Morrel, pero Benavidez descarta esa posibilidad de momento. "No vamos a pelear con Morrell. Ha estado saliendo mucha información diferente, que nosotros acordamos pelear. Yo no me he puesto de acuerdo en nada", dijo el peleador en entrevista con Fight Hype. es así que ha surgido la posibilidad de buscar a Munguía, uno de los boxeadores mexicanos con mejor nivel actualmente.

Jaime agrada como rival a Benavidez en su intento por tener lo que considera "grandes peleas" por lo que expresó su deseó de enfrentar al mexicano. No obstante, aceptó que todavía existe la posibilidad de enfrentarse a Morrell en caso de no poder pelear con Munguía. "Estoy tratando de que se den las grandes peleas. Queremos pelear contra Jaime Munguía.

Créditos: Twitter @jaimemunguia15

"Él subió a las 168 libras y creo que sería una gran pelea. Dos nombres grandes, pero si no logramos la pelea con él, probablemente haríamos la pelea con Morrell", declaró. Por otra parte, no perdió la oportunidad de arremeter nuevamente contra el 'Canelo' ante quien no ha podido enfrentarse pese a tener derecho como retador mandatorio por el título del Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Todos quieren ver esa pelea... Mike Tyson, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, no solo el mundo del boxeo, todos los demás. Él es el mejor y yo he sido el retador mandatorio por tres años para pelear por el título del CMB y la pelea todavía no ocurre. Yo creía que los campeones debían que enfrentarse a sus rivales obligatorios... así que no sé que es lo que va a pasar", se lamentó el 'Bandera Roja'.

Benavidez está invicto actualmente con una marca de 27-0, de las cuales en 23 de ellas ha ganado por nocaut, en tanto que Jaime Munguía tampoco ha perdido una pelea y tiene una marca de 42-0, de los cuales ha ganado 33 por la vía del cloroformo. Sería en las próximas semanas cuando se pueda saber algún avance de esta pelea y la posibilidad de ver sobre el ring a ambos contendientes.

Fuente: Tribuna