Campeón de Campeones: ¿Cuál es la historia del torneo y quiénes son los equipos más ganadores?

Ciudad de México.- El trofeo de Campeón de Campeones de la Liga MX tiene una larga tradición en el futbol mexicano, pues su primer partido se remonta a 1942, todavía antes de la época profesional. Originalmente se enfrentaban los campeones de liga y copa a un solo partido disputado en la Ciudad de México y con los años fue evolucionando en su formato y actualmente lo disputan el campeón del torneo Apertura y el Clausura.

No obstante no es un trofeo que se ha disputado de forma ininterrumpida, pues hubo varios años en los que no se realizó el juego por el Campeón de Campeones. Además, el juego cambió de formato y se llegó a disputar en un partido de ida y vuelta y ahora ya no se juega en México, sino en Estados Unidos desde la temporada 2014-2015. Este verano los contendientes serán Pachuca y Tigres, de los cuales son los felinos los que tienen más títulos entre ambos.

El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tienen tres títulos, mientras que para Pachuca es un torneo que se les ha negado en las tres ocasiones que lo han disputado. Ambos equipos no contarán con su plantel completo, pues sus seleccionados mexicanos no tendrán participación, Luis Chávez por los 'Tuzos' y Diego Lainez por los regios, quienes además no contarán con Sebastián Córdova por lesión.

¿Qué equipo es el más ganador del Campeón de Campeones?

Las Chivas son el equipo más ganador del trofeo Campeón de Campeones al sumar siete títulos en su historia gracias a los obtenidos en 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65 y 1969-70. En segundo lugar se encuentra el América con seis ganados en 1954-55, 1975-76, 1987-88, 1988-89, 2004-05, 2018-19. El tercer puesto lo comparten con cinco el León (1947-48, 1948-49, 1955-56, 1970-71, 1971-72) y el Atlas (1945-46, 1949-50, 1950-51, 1961-62, 2021-22).

En el palmarés histórico le siguen Toluca con cuatro trofeos, Tigres y Cruz Azul con tres cada uno, mientras que Nacaxa, Pumas y Real España suman dos. Mientras que con uno, el Puebla, Zacatepec, Atlante, Tampico Madero, Santos Laguna, Moctezuma, Marte y Oro completan a los clubes que lo han ganado. Los clubes que lo han disputado, pero nunca lo han podido levantar son Veracruz, Pachuca, Asturias y Monterrey.

Horario y dónde ver en vivo el Pachuca vs Tigres

Pachuca enfrenta a Tigres por el trofeo campeón de campeones que enfrenta a los ganadores del torneo Apertura 2022 y el Clausura 2023 en un partido que se disputará en el Estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California, el encuentro se realizará a las 15:30 horas, tiempo del centro de México (14:30 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de televisión abierta por el canal 9 de Televisa, la señal de paga de TUDN y por streaming de pago en VIX Plus.

