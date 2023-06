Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del triunfo por goleada de la Selección Mexicana en la Copa Oro ante Honduras, Edson Álvarez habló con los medios de comunicación en donde hizo una fuerte confesión respecto a la figura del entrenador que ahora es Jaime Lozano, lo que ha causado sorpresa entre los aficionados, pues consideró que es mejor tener a un técnico mexicano en lugar de un entrenador extranjero.

Aunque no mencionó nombres, todo remite a los dos últimos procesos en Selección Nacional en donde Diego Cocca y Gerardo Martino fueron los encargados de dirigirlos. “El hecho de que un mexicano te dirija te sientes más representado, más cómodo, pero de cualquier forma nosotros teníamos que rendir", expresó el defensa en palabras recogidas por FOX Sports y en una declaración que destacó por su sinceridad y agregó que la presencia de Lozano los pone contentos.

"No me voy a meter en las decisiones que tome la gente de arriba, la llegada de ‘Jimmy’ nos pone muy contentos, que yo recuerde nunca había tenido un técnico mexicano en la selección mayor y eso prende el ambiente, todo ha cambiado mucho”, por otra parte se refirió a las reacciones del público con algunos jugadores, pues todavía la afición no está muy contenta con el desempeño de algunos seleccionados.

Tal es el caso de Uriel Antuna, quien nuevamente fue abucheado por el público cuando fue sacado de cambio y sin importar la victoria. Ante esta reacción Álvarez arropó al jugador y pidió calma al público, posteriormente explicó porque tuvo ese gesto y es que considera que la afición y los medios de comunicación pocas veces toman en cuenta el aspecto emocional de los jugadores y no le gustó ver a su compañero así.

“Muchas veces ustedes o la gente no entienden las emociones que tenemos como jugadores y eso planteamos desde el principio, que somos una familia porque difícilmente la gente nos va a apoyar cuando las cosas van mal y me nació del corazón, no me gusta ver a un compañero en esa posición”, mencionó el futbolista que está por concretar su pase al Borussia Dortmund de la liga alemana.

Tras el triunfo ante Honduras, México seguirá su camino en la Copa Oro ante el combinado de Haití el próximo 29 de junio y ante Qatar el 2 de julio en lo que será el último partido en fase de grupos y se espera que sigan su camino a la siguiente fase del torneo internacional donde buscarán recuperar el trofeo que no ganan desde el 2019.

Fuente: Tribuna