MEMES celebran el debut triunfal de la Selección Mexicana en Copa Oro y piden subir al 'LamborJimmy'

Houston, Texas. La Selección Mexicana tuvo un debut triunfal en la Copa Oro donde ganó de forma aplastante a Honduras en su partido de Fase de Grupos. Así, el proceso de Jaime Lozano al frente del equipo mexicano arrancó con el pie derecho y el contundente 4-0 los llena de confianza para encarar sus juegos ante Haití y Qatar y los coloca como favoritos para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Desde los primeros segundos del partido se vio una cara totalmente distinta del Tri que empezó a atacar de inmediato y a los 50 segundos del partido abrieron el marcador en una jugada donde la defensa rival rechazó, Luis Romo recuperó la pelota fuera del área desde donde puso un remate imposible para el portero. La misma tónica de ataque continuó a lo largo del partido donde los tricolores se lucieron.

Al 22' un tiro de esquina permitió el segundo tanto del partido, en el centro al área Gallardo cabeceó y después Luis Romo metió un segundo cabezazo que fue el segundo tanto y su doblete de la noche. México siguió atacando ante una honduras que de por sí llegó sin sus mejores jugadores, no mostró la capacidad para reponerse de los embates mexicanos que siguieron en el segundo tiempo del partido.

Al 52', Orbelín Pineda anotó el tercer tanto del juego en una jugada en combinación con Henry Martín con quien hizo una pared que el mediocampista del AEK finalizó abriéndose espacio al frente y con un remate fuerte y colocado. Ya en el 64' concretaron la goleada con un rebote dentro del área que le quedó a Luis Chávez quien con poco espacio y tiempo de reacción resolvió de tres dedos para colocar el cuarto tanto.

parecía que la goleada sería más amplia y Santiago Giménez anotó un gol, pero fue anulado por fuera de lugar. El Tri siguió atacando, pero ya no pudieron aumentar la ventaja. Al final, el público se fue con un buen sabor de boca y los memes no dejaron pasar desapercibido el encuentro por lo que no tardaron en inundar las redes con los memes en donde pidieron a los fans subir al 'LamborJimmy'.

El auto conducido por el 'Jimmy' fue una de las imágenes más virales y también estuvieron otros tantos que recordaron a Diego Cocca y la reacción que habría tenido viendo el partido. Otros más hicieron referencia al regreso del gigante del área y otros dieron cuenta de la impresión que les causó el cambio de estilo del entrenador mexicano quien mostró un juego mucho más ofensivo en este debut.

