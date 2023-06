Nikkole Teja, la exjugadora del Necaxa Femenil abre su OnlyFans por petición de sus seguidores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nikkole Teja hizo historia al convertirse en la primera futbolista extranjera del Necaxa Femenil, club con el que en este último torneo no obtuvo la regularidad deseada ya que una lesión hizo que se perdiera gran parte del cierre del torneo mexicano. Para el Apertura 2023, su nombre figuró entre las bajas de las Centellas por lo que no entra en planes del conjunto de Aguascalientes y no hay rumores de una posible contratación en otro club mexicano.

Mientras continua su preparación y esper ofertas, la jugadora estadounidense dio un aviso que sorprendió a sus seguidores, pues abrió su cuenta en la popular plataforma de OnlyFans "porque el público lo pidió", escribió en una historia de Instagram en donde dio a conocer su perfil. Nikkole es una de las futbolistas más seguidas en redes sociales, se encuentra en todas las plataformas y tiene un gran número de seguidores.

Sus cuentas han ido creciendo exponencialmente este semestre y en ellas ha compartido rutinas de ejercicio, su día a día y algunas fotografías en donde luce como una modelo, lo que le valió muchos halagos y ahora aprovechará para comercializar su imagen en la popular plataforma. Ya son varios los deportistas profesionales que deciden abrir una cuenta de OnlyFans ya sea para obtener ingresos extra o estar más cerca de los seguidores.

En su plataforma Teja compartirá contenido exclusivo y cuenta con distintos planes de precios .Una suscripción mensual cuesta 17.50 dólares al mes, mientras que un paquete de seis meses cuesta 99.75 dólares, mientras que un paquete de 12 meses de suscripción está en 178.50 dólares. En sus inicios, Nikkole tuvo un paso fugaz con Pachuca, pero fue en Necaxa donde vio sus primeros minutos como profesional y ahora espera a un nuevo equipo.

Necaxa se prepara para la siguiente temporada

De entre los equipos de la primera división mexicana, el Necaxa Femenil es uno de los equipos que más movimientos ha realizado de cara al Apertura 2023. Con las bajas de Samantha Calvillo, Dayri Hernández, Alejandra Sorchini, Alejandra Tovar, Gabriela Lamas, Samantha Calvillo, Diana Anguiano y Alison Peralta hasta el momento, además de la futbolista estadounidense. En cambio todavía no anuncian algún refuerzo.

