Ciudad de México.- A más de un año de su ausencia de los cuadriláteros, el luchador estadounidense Randy Orton estaría por consumar su regreso en una función de lucha libre con la World Wrestling Entertainment (WWE), pues ya habría superado la lesión de su espalda y no atendería las recomendaciones médicas de no volver a luchar por lo que pronto se le podría ver listo para entrar en acción.

Randy Orton tuvo un incidente durante una función de SmackDown en una lucha en la que junto a Matt Riddle se enfrentó a The Usos, la estrella habría sufrido ahí una lesión en la espalda que lo obligo a alejarse del ring. Esto lo llevó incluso a tener una cirugía el pasado mes de noviembre y desde entonces se encontraba en recuperación con la posibilidad de reaparecer en Wrestlemania, pero finalmente eso no sucedió.

Su ausencia llegó a hacer especular a los fanáticos con el retiro de Orton y su padre, Bob Orton, dijo en una entrevista que los médicos le habáin recomendado no regresar a luchar. Aunque confirmó que se encontraba entrenando. "Está muy bien vigilado. No creo que necesite volver. Creo que los médicos le han dicho que no lo haga. Randy hará lo que Randy quiera hacer, siempre lo hace", recordó el padre de la estrella del wrestling.

Créditos: ww.com

Y es que su llave característica podría ser una de las razones, ya que el 'RKO' consiste en tomar a sus rivales por el cuello y lanzarlos a la lona mientras el luchador también cae de espaldas por lo que podría comprometer esa zona y por lo tanto regresarían las molestias. No obstante, una nueva revelación ha hecho ilusionarse a los fanáticos con su regreso, mismo que ha inundado las redes sociales y los foros de internet.

Fue el también luchador Kurt Angle, quien reveló que el regreso de Orton podría estar cerca; sin embargo, no dio una fecha precisa para esto. “Se recuperó de su cirugía de espalda. Creo que va a volver muy pronto. Está mucho mejor, sí”, explicó Angle en su podcast 'The Kurt Angle Show' . Habrá que esperar para saber si en las próximas semanas se concreta su regreso, mientras tanto la empresa de lucha estadounidense no ha dado información al respecto.

Randall Keith Orton, mejor conocido como Randy Orton, nació en Tennessee en abril de 1980 y es un luchador profesional estadounidense de tercera generación en la empresa WWF (posteriormente WWE) fue donde saltó a la fama y comenzó a ganar notoriedad arriba del ring. En su carrera ha acumulado varios títulos entre los que destacan el WWE Championship, el World Heavyweight Championship o el WWE Intercontinental Championship.

Fuente: Tribuna