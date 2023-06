Cruz Azul: ¿Quién es Kevin Castaño, el nuevo refuerzo celeste que se compara con Sergio Busquets?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Cruz Azul hizo oficial la incorporación de Kevin Castaño, mediocampista colombiano que llega como su nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX que ya arranca el próximo viernes. A través de sus redes sociales, el equipo le dio la bienvenida a su nuevo jugador que ya había llegado a la capital mexicana desde le pasado 21 de junio, pero aún se encontraba en trámites.

“Un cafetalero más a La Máquina. La joya colombiana es nuevo refuerzo de Cruz Azul. A defender estos colores a muerte, Kevin Castaño”, escribió 'La Máquina'. El equipo celeste no dio detalles de la transacción por el jugador que tras su llegada, realizó los exámenes médicos correspondientes y después tramitó su visa de trabajo para después incorporarse a las filas de Ricardo 'Tuca' Ferretti.

Kevin Castaño nació en Itagüí, Colombia juega en la posición de mediocampista y es considerado una de las joyas de la neuva generación de futbolistas cafetaleros que cuentan con aptitudes para integrar a la selección e incluso con posibilidades de ir a jugar a Europa. A sus 22 años ya fue convocado a la selección mayor en cuatro ocasiones durante este año y ha sido un futbolista destacado con su equipo Águilas Doradas del que es canterano.

En la última temporada, disputó 18 partidos, anotó dos goles y dio dos asistencias en mil 575 minutos disputados entre liga colombiana y Copa Sudamericana. El jugador se ha comparado a si mismo como con un estilo similar al del español Sergio Busquets a quien dice que admira y que siempre trata de emular, por lo que también se ha ganado el apodo del 'Busquets colombiano'. Esas cualidades tratará de mostrarlas ahora en la Liga MX.

“Me gusta mucho Sergio Busquets, lo admiro mucho. Me gusta mucho mirar al Barcelona porque casi siempre me han comparado con él. Me gusta mucho mirar sus movimientos, su posicionamiento en el campo como es a la hora de recibir, de entregar un balón, estar antes de una jugada”, llegó a decir en una entrevista con el canal Gente Pasión y Futbol Oficial. “Me gusta mucho su juego y creo que tengo muchas características de él”, añadió.

Castaño en su primeras declaraciones como futbolista celeste mencionó estar consciente del reto que representa Cruz Azul y que sabe que es considerado un equipo grande del futbol mexicano. Por otra parte, mantiene vivo el sueño de jugar en Europa y confía en conseguir logros importantes en México para después dar el gran salto al viejo Continente que es su principal aspiración como jugador profesional.

