Ciudad de México.- Sonora tendrá representación en el Juego de Futuras Estrellas de la Major League Baseball (MLB) gracias a Marcelo Mayer, quien fue elegido para formar parte del encuentro que reúne a los mejores prospectos de la Grandes Ligas y que por sus venas corre sangre sonorense gracias a su ascendencia. En este juego el pelotero mexicano que milita en los Boston Red Sox buscará sobresalir entre las otras grandes promesas.

Marcelo Mayer nació en Chula Vista, California en Estados Unidos, pero sus padres son originarios de Nogales, Sonora y su tradición beisbolera viene desde su abuelo, Héctor 'Chero' Mayer, short stop que participó con St. Louis Cardinals en ligas menores y que en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) participó con los Mayos de Navojoa y en Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México en los años cincuenta.

Su padre fue también pieza fundamental para que adquiriera su gusto por el beisbol, deporte en el que fue destacando conforme iba creciendo. “Desde que comencé a caminar mi papá me dio un bat y una pelota. Sin mi papá yo no estuviera aquí. Él me enseñó todo, mi swing, mi defensa, practicaba conmigo todas las noches. Desde que tengo conocimiento de que existen las Grandes Ligas sueño con algún día jugar ahí”, dijo Mayer en una entrevista con el medio Cuarto Bat.

Créditos: MLB.com

En el 2021 Marcelo fue elegido en la cuarta selección de Draft por los Boston Red Sox con el bono más alto para un mexicano que fue de 6.6 millones de dólares y que además se convirtió también en una de las 15 cifras más grandes de la historia. Aunque en sus inicios ha integrado al selección estadounidense no olvida sus raíces mexicanas por lo que algún día le gustaría integrar la selección nacional.

“México es todo, es mi familia. Me encanta México, amo México, sé que tengo muchos fans mexicanos, crecí hablando español. Me gustaría jugar con México", aseguró. El infielder de los Red Sox se convirtió en uno de los primeros peloteros elegidos para el tradicional encuentro que tendrá lugar el próximo 8 de julio y en el que participarán también otras figuras juveniles como Jackson Holliday, quien fue primera selección global en el draft amateur del año pasado y es hijo del expelotero Matt Holliday.

Junto a Holliday, Mayer integra al equipo de la Liga Americana en el que también estarán Heston Kjerstad, Nick York, el receptor de Seattle Mariners, Harry Ford, el jardinero de los New York Yankees, Spencer Jones, el receptor de Oakland Athletics, Tyler Soderstrom, así como el jardinero de Houston Astros, Drew Gilbert. Además de Marcelo, otros cuatro peloteros latinos formarán parte del encuentro.

Fuente: Tribuna