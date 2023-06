Ana Guevara arremete ahora contra los Juegos Centroamericanos: "Es competencia de fogueo y relleno"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara se ha encontrado en la mira de la opinión pública debido a sus recientes cruces y declaraciones polémicas con las seleccionadas de natación artística, pero no ha quedado ahí, pues en nuevas opiniones polémicas ahora se lanzó contra los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, competencia que considera "de relleno".

Si bien, la exvelocista reconoció que México ha tenido un gran desempeño durante los juegos y se mostró satisfecha por la participación de la delegación mexicana en San Salvador, recordó que todavía faltan varias competencias que podrían hacer más marcada la diferencia y también advirtió por el gran papel de Colombia que, por ahora, es el principal competidor de México en el medallero.

"La actuación ha sido muy buena; sin embargo, hay medallas que se han ido cayendo, y mañana caerán muchas medallas, y Colombia ya mostró que es capaz. El equipo está compitiendo y no será fácil, faltan muchas disciplinas, como el tiro con arco y el atletismo. El pronóstico no tiene palabra, y sabemos que lo que cuentan son los oros, y en plata vamos muy arriba de Colombia y eso puede ser un factor para que México pueda ganar, y van bien en números de medallas", dijo la titular de Conade en palabras citadas por Infobae.

Créditos: Twitter @CONADE

Guevara estuvo en un acto público en la presentación del Campeonato Mundial de voleibol de playa en Tlaxcala en donde cuestionada por los medios ante la actuación de México consideró que los Juegos Centroamericanos y del Caribe son más una competencia de relleno y fogueo, debido a que los atletas no tienen exigencia de ganar y solo son algunos los deportes que obtendrán boletos para Panamericanos.

"No hay exigencia por ganar, no se reparten boletos para nada, y hay algunas disciplinas que dan boletos para Panamericanos, y el resto es de competencia de fogueo y de rellenos para algunos, y por parte nuestra no hay exigencia que sea determinante de que deben quedar campeones", dijo la directora de la comisión quien por otra parte se refirió a la orden de un tribunal administrativo que obligó a la Conade a regresar las becas a las nadadoras.

Guevara no considera como un "revés" contra la Conade el hecho de que el juez ordenara la entrega de recursos a las nadadoras, pues cree que revela la situación en la que se encuentran. "Lo único que hicieron es darnos la razón de que esta impedido legalmente poderles dar la beca, entonces no están yendo al fondo, y no es revés para la Conade (...) tuvo que venir la orden por mandato de un juez, y a mi me toca respetar la normativa, el reglamento de la institución, y la ley", dijo.

Fuente: Tribuna