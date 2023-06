Ryan Mallet, exmariscal de Patriots, muere de forma trágica; Brady reacciona con emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futbol americano se encuentra de luto, luego de que se informó sobre el fallecimeinto del exquarterback Ryan Mallett quien, entre otros equipos, jugó para los New England Patriots en la National Football League (NFL). El estadounidense tenía apenas 35 años de edad y fue su exequipo el que informó sobre su muerte, la cual ocurrió en circunstancias trágicas que han dejado consternados a los aficionados.

Mallet murió ahogado en una playa de Miami, todavía los servicios médicos llegaron a su auxilio y fue trasladado a un hospital cercano, pero a su llegada fue declarado muerto, según informó la agencia de noticias EFE. Tras el lamentable suceso, varios equipos externaron sus condolencias a la familia y amigos del jugador quien comenzó su carrera profesional en el 2011 cuando fue elegido por los Patriots en la tercera ronda de draft.

"Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del ex mariscal de campo Ryan Mallett", escribió el equipo en sus redes sociales. "Nuestros pensamientos están con la familia Mallett, sus ex compañeros de equipo y todos los que están de luto por su pérdida", agregaron en su mensaje que estuvo acompañado de una fotografía de su exmariscal de campo.

Créditos: Twitter @Patriots

Tras su llegada a los Patriots, Mallet fue suplente del quarterback Tom Brady hasta la temporada 2013 y al año siguiente fue enviado a los Houston Texans, tras un año en el equipo Ryan Mallett llegó a los Ravens, ahí tuvo una gran actuación ante los Pittsburgh Steelers con una dramática victoria en la temporada regular donde ganaron 20-17. En Baltimore jugó su última temporada como profesional y se retiró.

Ryan Mallet acumuló mil 835 yardas por pase, nueve pases de anotación y sufrió 10 intercepciones a lo largo de su carrera hasta que decidió dejar el juego como profesional, pero no se alejó del futbol americano. Tras el retiro comenzó una nueva etapa como entrenador. Primero se desempeñó como coach asistente en la White Hall High School en donde más tarde fue nombrado entrenador en jefe para la temporada 2022.

Brady publica emotivo mensaje por muerte de Mallet

Luego de la terrible noticia, a través de sus redes sociales Tom Brady se pronunció sobre la muerte de Ryan Mallett, quien fue su excompañero por varios años y a quien le dedicó un emotivo mensaje. "Perdimos a un gran hombre. Gracias por todo, Ryan. Rezando por la familia Mallett y todos sus seres queridos esta noche", escribió el exmariscal en una historia de Instagram donde colocó una foto de ambos en una práctica de los Patriots.

Fuente: Tribuna