'Tata' Martino nuevo DT de Inter Miami: ¿Cuántas veces ha dirigido a Messi y qué títulos ha ganado?

Miami, Estado Unidos.- Luego de su desafortunado paso por la Selección Mexicana con la que fracasó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gerardo Martino mencionó que se tomaría un descanso del futbol, pero ahora se ha confirmado su regreso. El 'Tata' fue anunciado como nuevo director técnico del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) donde se reencontrará con su compatriota Lionel Messi a quien ya ha dirigido en varias ocasiones.

A través de sus redes sociales el equipo de Florida hizo oficial la incorporación del estratega de quien ya se había especulado sobre la posibilidad de su llegada tras la salida de Phil Neville debido a los desafortunados resultados del equipo. Tras el anuncio del Inter, 'Tata' Martino expresó lo emocionado que se sentía por llegar al equipo de la MLS, liga en donde ya dirigió antes al Atlanta United y con quien tuvo un buen proceso.

"Estoy muy emocionado de unirme a un gran club como Inter Miami y la expectativa es poder armar un equipo competitivo. Sé que juntos podemos lograr cosas importantes. El club tiene la infraestructura necesaria para competir en la región y pienso que con el trabajo y el compromiso de todos, podemos lograrlo", dijo Martino en declaraciones recogidas por la página los medios oficiales del club estadounidense.

Será la tercera ocasión que dirija a Lionel Messi

Gerardo Martino coincidirá una vez más en su carrera con Lionel Messi, en el Inter de Miami será la tercera ocasión que se encuentren, pues anteriormente lo habían hecho en el Barcelona de España y en la Selección de Argentina. Esta fórmula de entrenador y jugador pasará a la historia, pues el 'Tata' será el único entrenador que hay dirigido a uno de los mejores jugadores argentinos en los últimos años.

¿Pero, cuántos títulos han ganado juntos? En Barcelona no pareció verse la mejor versión del club con la fórmula Tata-Messi, aún así destacaron al conquistar la Supercopa de España. El rendimiento individual del Messi fue destacado, pero en el plano general no convenció a la directiva y pronto terminó el mandato del argentino. No obstante se volvieron a encontrar nuevamente como parte de la Selección de Argentina.

Martino ocupó el mando del combinado nacional tras el subcampeonato en Brasil 2014 por lo que le tocó dirigir la Copa América de 2015 y de 2016 de recuerdos amargos para los argentinos, pues perdieron en ambas ocasiones ante la selección de Chile que contaba con una de sus mejores generaciones en la historia. Al final no pudo levantar algún campeonato tampoco como parte de la albiceleste.

