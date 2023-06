VIDEO: Extraña regla despoja a mexicana de su medalla y atleta cubana se la devuelve con emotivo gesto

Comparta este artículo

San Salvador, El Salvador.- México celebró el pasado domingo el 1-2-3 del equipo femenil de tiro deportivo integrado por Andrea Ibarra que obtuvo el oro, Alejandra Zavala que se ganó la plata y Alejandra Cervantes que se quedó con el bronce, luego de superar la prueba individual femenil de 10 metros pistola de aire; sin embargo, existe una extraña regla en los Juegos Centroamericanos que impide que haya tres representantes de un mismo país en el podio.

Aunque para el medallero si se coloca la presea de la atleta ganadora, durante la competencia se le entrega el bronce al cuarto lugar si es el caso de que un país gana los tres primeros puestos. Es por esto que Centro Caribe Sports, las autoridades deportivas encargadas del evento, retiraron la medalla de bronce a Alejandra Cervantes para entregarla al cuarto lugar de la competencia que fue la cubana Laina Pérez.

Pero un video que ha sido compartido en las redes sociales reveló el noble gesto de deportivismo de la atleta cubana quien rechazó la medalla y decidió regresarla a su colega a quien considera la verdadera ganadora de la prueba. En dicho clip se observa como los representantes de Centro Caribe Sports explican que no puede haber tres ganadores de un mismo país y le retiran la medalla a la mexicana para ponérsela a la tiradora cubana.

Momentos después Laina Pérez expresa su descontento y considera injusto recibir un premio que no ganó originalmente, ante una regla que consideró absurda decide romper la imposición del reglamento y en un acto de nobleza deportiva decide devolver la medalla a la atleta mexicana a quien se la coloca en el cuello, ante los aplausos de las delegaciones presentes. Por este gesto también ha sido reconocida en las redes sociales.

"Es injusto que alguien que se lo gane (medalla de bronce) por ser del mismo país que las dos anteriores no se la pueda llevar a su casa. Realmente no tiene ninguna justificación (el reglamento) creo que es absurdo. La medalla no es mía, la medalla es de ella", dijo Pérez luego de que le fue puesta la medalla y momentos antes de regresar la presea a su colega mexicana Alejandra Cervantes.

No es la primera vez que un país hace el 1-2-3 en una competencia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues cabe recordar que en pentatlón moderno ganaron las mexicanas Mayan Oliver (oro), Mariana Arceo (plata) y Catherine Oliver (bronce), aunque se desconoce si a Catherine Oliver le regresaron su medalla de bronce o si en este caso si se la quedó la cuarta competidora.

Fuente: Tribuna