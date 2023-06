Alerta en la F1: 'Checo' Pérez se reporta enfermo ante Red Bull; ¿correrá en el GP de Austria?

Comparta este artículo

Estiria, Austria.- El próximo domingo 2 de julio, se realizará en la pista de Red Bull Ring, en la villa de Spielberg, cerca al poblado de Zeltweg, estado de Estiria, el Gran Premio de Austria (GP de Austria) de la Fórmula 1 (F1). No obstante, previo a esta gran carrera, la carrocería de Red Bull Racing recibió el reporte de que el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, se enfermó, por lo que se ausentó este jueves 29 de junio, el día de prensa.

De acuerdo con medios internacionales, la noche del pasado miércoles 28 de junio, el corredor tapatío comenzó a presentar malestares, por lo que le notificó al equipo de Red Bull. Luego de analizar los padecimientos de 'Checo', se determinó que este descansaría a lo largo del jueves 29 para el que recupere fuerzas y así dé su mejor desempeño el próximo domingo 2, en el GP de Austria. Cabe mencionar que este es uno de los fines de semana más intensos del calendario, pues tiene el formato de competencia sprint.

'Checo' Pérez se reporta enfermo. Foto: Twitter

Checo está tomando el día de descanso para asegurar que él esté en la mejor condición posible para el fin de semana de competencia", compartió el portal Motorsport.com

¿Sergio 'Checo' Pérez correrá en el GP de Austria?

A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido detalles sobre el estado de salud de 'Checo' Pérez, ni de cuáles serían los malestares que ha presentado en estos días, por lo tanto, aún no se especifica si este no participará en la carrera el próximo domingo, o bien, se estará ausente en el GP de Austria. Lo que sí se ha detallado es que el corredor mexicano tiene una agenda apretada para los siguientes días.

El día de mañana, viernes 30 de junio del 2023, el equipo de Red Bull y todos los corredores tendrán una sesión de prácticas. Para la tarde del mismo día, normalmente reservada para el segundo entrenamiento libre, se realizará la calificación para ordenar la parrilla del domingo en el GP de Austria. En tanto, para el sábado 1 de junio, Sergio Pérez deberá enfrentarse al shootout para determinar su posición de arranque en la carrera sprint que se celebrará el domingo tarde.

Finalmente, el domingo 02 de julio del 2023 será el gran evento en la casa de Red Bull, en Austria, donde se espera que Sergio 'Checo' Pérez se luzca.

Fuente: Tribuna