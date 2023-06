'Checo' Pérez largará 11 en el GP de España tras nueva 'qualy' de pesadilla: "Podemos correr desde ahí"

Comparta este artículo

Barcelona, España.- La temporada en la Fórmula 1 se le ha comenzado a complicar a Sergio 'Checo' Pérez, pues por segundo fin de semana consecutivo tuvo una clasificación desafortunada y abandonó en la Q2 por lo que mañana saldrá en la posición 11 en el Gran Premio de España, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen ganó nuevamente la pole position y correrá con la ventaja del primer puesto.

Fue en la curva cinco durante la Q2 cuando 'Checo' salió de la pista y tuvo que abandonar. Al final, el mexicano consideró que cometió un error y eso provocó su salida prematura. La pista también le complicó el circuito al mexicano, pues la humedad no ayudó, una situación que destacó Pérez como uno de los impedimentos para tener un mejor desempeño, pero confía que pueda tener un buen desempeño este domingo.

“Fue complicado. Tenía problemas cuando estaba mojada la pista... no podía cambiar ni acelerar mucho la parte de atrás; y más que eso, en las curvas medias no podía traccionar: me costó en toda la sesión poder traccionar. En mi último intento en la qualy, como cometí el error de salirme en la (curva) cinco, pude ir otra vez, pero ya con los neumáticos calientes”, dijo el mexicano a FOX Sports después de la clasificación.

Pese a que largará en la posición once de la parrilla, el piloto mexicano tiene confianza en lograr una remontada. “Al final estamos (en la posición) en 11 y podemos correr desde ahí. Va a ser importante mantener ese ritmo y poder ser competitivos para el día de mañana”, expresó el mexicano quien está obligado a sacar un buen resultado para mantenerse en la pelea por el campeonato de pilotos.

Max Verstappen, con un tiempo de 1:12:272 ganó la pole position, en segundo lugar largará Carlos Sainz de Ferrari y en tercer puesto Lando Norris de McLaren. El top cinco lo completan Pierre Gasly y Lewis Hamilton. 'Checo' Pérez no fue el único que sufrió con la humedad de la pista, pues desde la Q1 comenzaron los abandonos, pues Charles Leclerc acusó problemas con su auto y no pudo continuar.

Fuente: Tribuna